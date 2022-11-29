生技業今年上半年企業併購案總金額逾177億美元，包括輝瑞等併購案，最新傳Mirati可能被併購，刺激生技股表現，生技醫療產業於景氣衰退期間持續看好，今年併購案總金額大增，產業前景看俏，且生技醫療屬剛性需求，不因景氣變化受阻，建議利用生技基金持續定期定額布局。

富蘭克林華美生技基金經理人劉翠玲表示，儘管今年全球股市因諸多重大利空衝擊波動度大，但生技醫療產業持續傳出新的利多消息，除研發資金投入創高，受制於疫情影響的企業併購案總額，上半年已達177億美元，超越前兩年的72億美元及139億美元的水準，表現相當亮眼。

進一步分析醫療保健產業中的生技製藥、醫療通路與服務等防禦性領域，明年仍有望再次吸引資金進駐，包括生技族群持續受惠臨床數據成功解盲、新研發藥證獲准與大型企業併購中小型企業等相關利多題材，持續展現其創新趨勢與剛性需求特性，後勢仍可期待。

目前生技股多頭行情仍在，劉翠玲認為，除NBI指數長期投資價值浮現，因生技業2020年至今年上半年平均併購金額明顯低於過往七年平均，但隨疫情逐漸退去，企業遞延併購案已陸續出現，推升全年度企業併購案總金額，加上新藥研發解盲成功，也持續傳利多。

最新案例是首款B型血友病基因療法核准，基因體醫學領域再登新里程碑。澳洲CSL生物製藥公司主要生產治療血友病、免疫缺陷及預防性疫苗等藥物，去年底宣佈117億美元收購腎臟病新療法公司Vifor Pharma，榮登去年全球第一大生技交易案，併購後CSL擁有超過37種產品線，橫跨各疾病領域。

近日其B型血友病基因療法獲得FDA核准，據悉該療法，僅需施打一次藥物，即可降低出血並提升體內凝血因子IX濃度，94％病患施打過後出血機率下降，需要的凝血治療也降低，協助患者降低醫療成本並脫離長期治療之苦。此B型血友病基因療法為一開創性的治療模式，獲得FDA批准更是基因醫學領域的重要里程碑。

對於生技產業展望，富蘭克林華美投信強調，生技醫療一直具剛性需求支撐，無論景氣循環上行或下修，醫療服務與生技製藥類，終究被全球市場龐大的需求追逐，生技製藥類更是利多加持前景看俏，建議透過生技股基金中長期定期定額，持續累積單位數，贏得最佳表現的機會。