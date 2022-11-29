為促進嘉義縣縣有非公用不動產有效利用，嘉義縣政府公告標售縣有非公用房地，預定12月23日上午10時開標，本次公開標售標的分別位於嘉義市及布袋鎮，共計4標。

其中，嘉義市標的計3標，第1標為下路頭段7880建號及245-209、245-220地號房地，建物門牌為嘉義市宣信街254之1號，坐落於住宅區，鄰近體育場、國民運動中心、南田市場等，標售底價4,339,123元。

第2標為嘉義市西門段六小段17-6地號土地，面積58平方公尺，使用分區為商業區，臨中正路，位於市中心，鄰近嘉義火車站，標售底價5,626,000元。

第3標為嘉義市北社尾段462-4地號土地，面積52平方公尺，使用分區為住宅區，位於世賢路與自由路交叉口，鄰近世賢圖書館、北香湖公園，標售底價14,040,000元。

布袋鎮標的計1標，為魍港段386地號，面積682.71平方公尺，使用分區為特定專用區，使用地類別為甲種建築用地，鄰近好美防風林，標售底價2,730,840元。

嘉義縣政府表示，相關投標資料可於公告之日起至開標前1日止，在辦公時間內，逕至嘉義縣財政稅務局公有財產科（縣府3樓）索取，歡迎踴躍投標，詳細標售、租資訊可至嘉義縣政府全球資訊網查詢。