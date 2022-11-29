私交甚篤的鄭仲茵、陳珮騏，近日在衛視中文台《一袋女王》分享2人成為朋友的經過，講到感動處，鄭仲茵更是突然哽咽說不出話，她說在她剛跳槽時，出現很多流言表示她很難搞，唯獨陳珮騏折服於她面對巨大壓力仍敬業演出，一大串台詞倒背如流，在其他演員還跟鄭仲茵保持距離時，陳珮騏主動靠近，還貼心地詢問：「要不要吃便當，我順便幫妳拿」，對鄭仲茵而言有如暖流。

陳珮騏說和鄭仲茵同為八點檔演員，當時因為兩台對打，所以只有上節目遇過根本不熟，後來鄭仲茵跳槽與她同劇演出，當時有傳聞說鄭仲茵很難搞，導致當時劇組氣氛有點詭異；而鄭仲茵上場的第一天就得演出整整20、30頁台詞的大戲，她必須面對一群陌生的演員還要從頭演到尾，陳珮騏說當時看得出鄭仲茵壓力很大而且很緊張，也知道她在硬撐，但正式演出時，鄭仲茵雖然中間有稍微NG，但馬上就是一長串台詞連發，讓陳珮騏偷偷豎起大拇指、相當佩服。

當陳珮騏發現其他演員都對鄭仲茵保持距離時，她主動接近還問說：「要不要吃便當，我順便幫妳拿」，鄭仲茵說那個時期她每天回家都偷偷哭，所以當陳珮騏問說要不要吃便當，對她來說真的猶如一股暖流，讓她回想當下，當場哽咽落淚說：「會感動的那一種」。

鄭仲茵也爆料說陳珮騏很會照顧人，把家裡打理得很乾淨，家中毛小孩也照顧得無微不至，但兩人熟了之後，發現她唯一的缺點就是常常一睡就很難叫起床。有次鄭仲茵怎麼打電話陳珮騏都沒接，狂打電話打了40分鐘才把她叫起來，後來去到陳珮騏家，發現她房間裡裡外外總共有10個鬧鐘，加上手機總共12個鬧鐘卻無法把她叫醒，害得自己常常得變身人體鬧鐘，負責叫她起床。陳珮騏解釋說自己捨不得睡，就算躺上床腦子也還在動，每次都得強迫自己放下手機、腦子不要動、燈關好、眼睛閉上，然後1秒就入睡，但是就是起不來，甚至好幾次是爬起來把房門外鬧鐘關掉再爬回床上睡，也常接起電話精神奕奕的回說起床了，但遲到時根本不記得有被叫起來過，所以拍戲時大家輪流打電話叫她起床，而且重複打好幾次才行。