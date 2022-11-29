台中市直轄市酒類商業同業公會主辦台中好酒節活動「SOUL嗨！Party 微。醺嘉年華」，12月10日到11日將在心之谷永續教育園區登場，主辦單位要用音樂和台中地酒結合身心靈療癒一起呈現。（馮惠宜攝）

隨著本土疫情趨緩，中央宣布12月起戶外能脫口罩；台中市直轄市酒類商業同業公會主辦台中好酒節活動「SOUL嗨！Party 微。醺嘉年華」，12月10日到11日將以宇宙市集方式在心之谷永續教育園區登場，主辦單位29日舉辦記者會，也公開呼籲民眾解封後用音樂和台中地酒結合身心靈療癒一起來場放鬆之旅。

台中好酒節今年邁入第三年，台中市直轄市酒類商業同業公會29日盛大在心之谷舉辦活動宣傳記者會，由理事長洪麗霜主持，並邀請台中市經發局副局長李逸安、偕同博思達展覽與心之谷永續教育園區等協辦單位一起公開這項活動內容。

洪麗霜指出，台中市有超過30家釀酒業者，台中好酒節是希望透過公會的社團力量鼓勵在地製酒業者以台灣在地農產製酒，創造出台中風味的地酒為目標，藉由舉辦好酒節活動，來建立台中地酒的品牌及推廣平台。

最特別的是，今年除有現場展售，也結合街頭藝人表演，加上身心靈產品與課程，讓前來的民眾可以透過酒為觸煤，在微醺下來場心靈解放。

博思達展覽公司總經理翁瑀說，這次宇宙市集招商反應很好，有近八十家攤商參加，並量身訂做「Soul嗨！宇宙旅行包」內容有宇宙旅遊包SATANA提袋、宇宙旅行歡迎信、星際大師之旅護照卡、微等。且，主辦單位響應公益活動除了設置公益義賣攤位及活動結餘10％捐贈給康佳社會福利慈善基金會。

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