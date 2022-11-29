紹興警方破獲盜古墓集團刑事強制47人追回上千件文物。圖為相關犯罪嫌疑人在指認現場。（澎湃新聞／警方提供）

紹興警方破獲盜古墓集團刑事強制47人追回上千件文物。圖為涉案文物漢青銅弩機 。（澎湃新聞／警方提供）

澎湃新聞報導，浙江紹興嵊州市公安局29日透露，破獲一起系列性盜掘古墓案，採取刑事強制措施47人，追繳贓款160餘萬元（人民幣，下同）、扣押追回文物1332件，其中三級以上文物36件。公安機關移交給文保中心1000多件文物中，涵蓋從春秋戰國到明清時期青銅器、玉瓷器、陶瓷器等。

報導稱，國道旁的施工場地有幾處可疑洞眼，周邊散落著許多瓷器碎片及探針眼，引起警方注意。案發現場遺留一堆菸頭，讓警方鎖定關鍵人物，並順藤摸瓜牽出隱藏背後盜墓犯罪集團。

去年12月7日，嵊州市公安局長樂派出所在轄區郯城村527 國道施工工地旁發現一個洞眼，周邊散落著許多瓷器碎片及探針眼。當地警方高度重視，經聯繫嵊州市文物保護中心初步鑒定，該墓葬為西漢時期古墓葬，已被非法盜掘。

嵊州市公安局立即成立專案小組，並迅速派遣技術人員前往現場勘察。但現場早已被破壞，工地車輛、人員進出頻繁，現場勘察難度極大。「盜洞約兩米深，邊上的探針眼是用釺子打下去的，這種釺子是中空的，類似於『洛陽鏟』，通過起出的土可以判斷下面有沒有墓。」嵊州市公安局刑偵大隊技術中隊民警吳楠介紹，這種「釺子」是犯罪嫌疑人自己改裝、製作的。

破案的關鍵證據，還要歸功於現場遺留下的一堆菸蒂。警方通過菸蒂上的生物特徵比對，發現與一個有盜掘古墓葬前科犯嫌邵某吻合。經對其近期活動軌跡等全面研判，警方發現邵某與案發特點及時間吻合。為確保案件快速偵破、追回被盜文物，嵊州警方成立「1207」專案組，同時協調文物、交通、住建、國土、檢法等單位組建成立聯合工作組。

專案組梳理出了一個以邵某為首的盜掘古墓犯罪集團。該犯罪團夥涉及兩省多市，且跨區流動頻繁，統一抓捕難度大。專案組成員放棄了春節休假，於今年2月組織70名警力分10組赴紹興上虞、寧波余姚、江西豐城等地開展統一抓捕，成功抓獲邵某、羅某、倪某等10名犯罪嫌疑人，扣押作案工具70餘件、文物579件。又經過近一個月的突審，全面突破了犯罪團夥的口供。「牽絲攀藤」連破5個集團。家住嵊州長樂鎮的裘某是專案組「拔出蘿蔔帶出泥」其中一個成果，落網後，他交代出在10年前所犯下的盜掘古墓葬罪行，其因此獲利近百萬元。

從犯罪嫌疑人手中追繳回來的1000多件文物，涵蓋了從春秋戰國到明清時期的青銅器、玉瓷器、陶瓷器，三級以上文物有36件。

犯嫌怎麼找到這些古墓？原來犯嫌朱某懂些風水，村裡有人家辦喪事會找他看風水尋一處好墓地。在結識邵某等人後，朱某看風水的本事派上了新用場，每次都會讓朱某先「尋龍點穴」，集團成員再去探墓。不過，這幾個集團對文物價值判斷並不高，對於盜來文物，倒賣定價也很隨意。例如被鑒定為三級文物的「漢青銅弩機」，被犯罪嫌疑人僅以3000元倒賣。