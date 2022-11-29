波蘭軍備集團（PGZ）和韓國現代樂鐵（Hyundai Rotem）公司將建立一個聯合集團（consortium），專門生產韓國公司的K2「黑豹」主力戰車的波蘭改進版本K2PL，預計生產820輛。
據《波蘭國家通訊社》（PAP）報導，波蘭軍備集團（PGZ）執行長奇瓦萊克（Sebastian Chwalek）出席Polsat新聞頻道專訪時談到，該聯合集團預計將會在本月底前成立。
根據與韓國現代樂鐵達成的協議，作為「狼」（Wilk）新一代坦克計劃的一部分，波蘭將購買180輛K2黑豹主力戰戰車，並準備在2022年至2025年之間接收這些坦克。而且這一次的交易也將授權波蘭生產820輛被命名為K2PL的改進型版本，以取代波蘭武裝部隊現有的的T-72M1 Wilk和T-72M2 Wilk（T-72波蘭改進型）和PT-91 Twardy坦克車隊， 構成了波蘭廣泛的軍事升級計劃的一部分。
K2黑豹坦克是由韓國現代樂鐵(Hyundai Rotem)集團所設計、開發和生產的主戰坦克，於2009年10月在首爾國防展首次向公眾亮相。主武器是1門德國製造的萊茵金屬 120公釐/L55 滑膛砲，並獲得許可生產，發動機和變速箱系統也是德國授權，由韓國製造。
而據社群網路上分享的模型照片顯示K2PL改進的部分，最明顯的差異在於，將在車輪機構中配備7個路輪，這將使 K2PL車身比原版K2長度（原版為6個路輪）更長，據傳坦克將採用全新的砲塔設計，彈藥分佈也將得到改善、車身側面加裝了新的反應裝甲，而車身背後也追加了反火箭彈的格柵裝甲（Slat Armor），從全新炮塔和加長的車身來看，可以說與原本的K2差距頗大。
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