波蘭軍備集團（PGZ）和韓國現代樂鐵（Hyundai Rotem）公司將建立一個聯合集團（consortium），專門生產韓國公司的K2「黑豹」主力戰車的波蘭改進版本K2PL，預計生產820輛。

Poland has announced that it will create a consortium in the coming days with South Korea, which will be responsible for building K2PL in Poland.



It will be the Polish, upgraded version of the South Korean K2 tank.



Poland will buy 180 K2s & will build 820 K2PLs.



🇵🇱🇰🇷 pic.twitter.com/9Eub0PeHYR — Visegrád 24 (@visegrad24) November 28, 2022

據《波蘭國家通訊社》（PAP）報導，波蘭軍備集團（PGZ）執行長奇瓦萊克（Sebastian Chwalek）出席Polsat新聞頻道專訪時談到，該聯合集團預計將會在本月底前成立。

根據與韓國現代樂鐵達成的協議，作為「狼」（Wilk）新一代坦克計劃的一部分，波蘭將購買180輛K2黑豹主力戰戰車，並準備在2022年至2025年之間接收這些坦克。而且這一次的交易也將授權波蘭生產820輛被命名為K2PL的改進型版本，以取代波蘭武裝部隊現有的的T-72M1 Wilk和T-72M2 Wilk（T-72波蘭改進型）和PT-91 Twardy坦克車隊， 構成了波蘭廣泛的軍事升級計劃的一部分。

BREAKING:



Poland’s Defense Minister @mblaszczak received Poland’s first K2 tanks in Seoul today.



Poland will buy 180 of them before starting joint production with SK on 820 K2PL, an upgraded version.



1000 Polish/Korean Main Battle Tanks coming!



🇵🇱🇰🇷pic.twitter.com/U3BCGJiDGj — Visegrád 24 (@visegrad24) October 19, 2022

K2黑豹坦克是由韓國現代樂鐵(Hyundai Rotem)集團所設計、開發和生產的主戰坦克，於2009年10月在首爾國防展首次向公眾亮相。主武器是1門德國製造的萊茵金屬 120公釐/L55 滑膛砲，並獲得許可生產，發動機和變速箱系統也是德國授權，由韓國製造。

而據社群網路上分享的模型照片顯示K2PL改進的部分，最明顯的差異在於，將在車輪機構中配備7個路輪，這將使 K2PL車身比原版K2長度（原版為6個路輪）更長，據傳坦克將採用全新的砲塔設計，彈藥分佈也將得到改善、車身側面加裝了新的反應裝甲，而車身背後也追加了反火箭彈的格柵裝甲（Slat Armor），從全新炮塔和加長的車身來看，可以說與原本的K2差距頗大。