大陸富商汪小菲和女星大S（徐熙媛）的離婚協議爭議目前雖已經告一段落，汪小菲甚至大方公開與張穎穎的戀情，讓外人跌破眼鏡，但汪小菲母親張蘭似乎不願放棄「流量密碼」，繼續在抖音開直播猛酸大小S並繼續帶貨。日前，張蘭才在直播中賣「綠茶、滷蛋、軟飯」，並學具俊曄當DJ刷盤時的模樣，昨（28）晚她又再度開起直播，將頭髮包起來，模仿當初小S歡迎具俊曄來台時的搞笑影片藉此諷刺，引起網友熱烈討論。

自從汪小菲與大S因離婚協議爭議隔空交火後，汪小菲的媽媽張蘭也立即加入戰局，多次在直播節目中替兒子喊冤，大罵大小S、具俊曄及徐媽媽一家，而且直播帶貨的內容也從原本的酸辣麵，改賣起了綠茶、滷蛋以及床墊，每次直播都能帶動話題，也順便拉動汪小菲投資的酸辣麵買氣。

但隨著事件逐漸告一段落，張蘭卻意猶未盡，除了開直播痛罵張穎穎外，昨日晚間她還在直播中將頭髮用圍巾包起，並戴起墨鏡，直呼「把自己打扮成光頭」意圖諷刺小S當初在歡迎新姊夫具俊曄時的模樣，甚至還故意模仿具俊曄與大S登上雜誌封面時的造型，雖部分網友看了都哈哈大笑，但其他網友卻開始出現反感，紛紛表示「這是有完沒完」、「沒完沒了了這是」、「為了賣貨，是有一點佩服這位65歲的女士」、「找到了流量密碼了唄」、「蠻低俗的」、「毫無下限….」、「蘭姐戰鬥力真強」。