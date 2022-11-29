無黨籍鳳山區議員黃捷挾「高雄第一高票」當選之勢、決定加入議會民進黨團，外傳有望加入民進黨。高雄市長陳其邁29日表示「歡迎」，但他強調稱讚黃捷是以「個人的身分」，不代表黨主席。

陳其邁強調，他個人覺得黃捷非常優秀，歡迎她加入民進黨，但相關問題還是要問黃捷。

至於民進黨的議長、副議長人選規劃，陳其邁表示，要由黨團去協調，民進黨要有人選，政黨之間在議會怎麼合作、維持穩定運作，非常重要。站在市府立場表示尊重，畢竟未來還是要跟議會合作。

針對無黨聯盟議員朱信強表示「要看民進黨推出的正副議長候選人，才會決定支持誰」一說，陳其邁表示，距離12月25日選舉還有一段時間，雙方人選都還沒確定，民進黨要尊重黨團，等黨團人選出來後，再來看實際狀況協調或討論。「是否爭取無黨聯盟支持」是黨團處理的事，市長不會去談這些事。

選戰結束，外傳高市府小內閣將進行微調，陳其邁回應，市府同仁都非常辛苦，局處首長也非常辛苦，這2年大家都很拚，他都非常感謝。但現在正在謝票，還沒跟局處首長談話，但未來內閣布局還是以「穩定」為原則。