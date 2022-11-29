韓國人氣女團Red Velvet今年3月發行迷你專輯《The ReVe Festival 2022 - Feel My Rhythm》，不僅主打歌曲造成一股challenge熱風，專輯更橫掃韓國實體銷售與數位音源排行榜冠軍。時隔8個月，Red Velvet攜新作《The ReVe Festival 2022 - Birthday》回歸，截至11月27日預售量達71萬2千187張再寫團體新紀錄，新歌〈Birthday〉延續前作取樣自古典樂曲，專輯發行後攻佔44國iTunes專輯排行榜冠軍。

專輯發行當天Red Velvet舉辦線上記者會，由東方神起成員允浩擔任主持，允浩主持之餘不停大力稱讚新歌好聽、反應效果十足，替Red Velvet成員緩解緊張，也為現場炒熱氣氛。今年3月Red Velvet首度挑戰取樣古典樂曲的音樂獲得廣大喜愛，此次延續前作仍是取樣古典樂曲，團員SEULGI說明兩者概念風格截然不同，〈Feel My Rhythm〉展現的是優雅古典，〈Birthday〉則表現活潑嘻哈的面貌。

團員IRENE則說道：「今年發行專輯時好像做了許多挑戰，對成員們來說是慶典似的一年，未來也會努力展現Red Velvet式挑戰的音樂活動。」Red Velvet以風格多變、無論什麼概念都能消化聞名，關於未來想嘗試的風格，團員YERI更風趣表示：「以下開放記者們投稿。」《The ReVe Festival 2022 - Birthday》已同步在台數位發行。