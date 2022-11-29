台灣PCR收費偏高一直受到詬病，一名網友表示，外國朋友來台旅行後，為了順利飛往下個國家，在台灣醫療院所自費做PCR，沒想到因為身分是外國人，再加上申請急件，需自費7560元，他說外國朋友被高收費嚇得直呼「不會再來台灣」。

原PO今（29）日於PTT八卦版指出，外國朋友來台灣旅行幾天後，準備前往下一個國家，依當地規定入境須持有PCR陰性證明，只好到醫院自費做篩檢，因航班關係他向醫院申請急件，可在9小時後領報告。

原PO轉述，外國朋友表示，醫院因為他是外國人又申請急件，自費PCR要收7560元，更無奈地說，「以後沒意外的話，應該不會再來台灣了。」高收費也讓原PO傻眼說，「為什麼自費PCR還要那麼貴？有沒有10秒賺7560的八卦？」

貼文曝光，引發網友討論，「戳一下10秒鐘怎麼這麼貴？」、「你自己買PCR機器，自己做就不用那麼貴」、「那就不要來啊！沒錢就不要到處跑」。留言中也有人說，「真的有人覺得7560元等9小時很合理？」、「國外篩檢也沒收你7560啊」、「9小時還叫急件？我在國外25分鐘就有篩檢證明書」。

衛福部疾管署網站顯示，多數的醫療院所常規PCR檢驗都是3500元，快速檢驗則是4500元；少數醫院有分本國籍和外國籍（不具健保）兩種收費。