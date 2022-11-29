口罩令大鬆綁，指揮中心宣布12月起戶外免戴口罩，奇美醫學中心加護醫學部主治醫師陳志金說，戶外不用戴口罩會有那些困擾，包括要擦口紅、刮鬍子等，結果大家聽了急忙搖頭，一面倒表示「還是戴口罩好了」。

陳志金日前在臉書指出，12月開始戶外不用戴口罩後，大家覺得哪一件事比較困擾？列出4個選項，第一擦口紅、第二刮鬍子、第三修鼻毛、第四減雙下巴。看到脫口罩有這麼多麻煩，讓網友們大呼，「我還是繼續戴著，除了自戀，免得現出原（圓）形，嚇到旁人」、「以上皆是，還是戴口罩好了」、「顏值忽然下降讓我很困擾」、「還是戴著吧，至少雙下巴不會出來見人」，還有人表示，「遇到不想打招呼的人不能假裝不認識了」。

新竹馬偕紀念醫院急診外科主任白永嘉也在臉書表示，戶外戴口罩鬆綁後，要刮鬍子了，好想快點知道有些新朋友長什麼樣子，引起大家共鳴「好緊張喔，怕很多人拿下口罩我都認不出來」、「我三年沒擦口紅了」、「真的，口罩殺手超多」。

指揮中心宣布，12月起取消室外空間、場所戴口罩的規定，以及室內符合唱歌運動拍照、自行開車、直播錄影、泡溫泉、外出有飲食需求者，室內也能免戴口罩，同時開放逐桌敬茶敬酒，但跨年大型活動能否不戴口罩，將視未來疫情變化再研議。