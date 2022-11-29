國民黨全台「感恩茶會」首站抵達艱困選區台南市，黨主席朱立倫率黨籍議員當選人及市黨部幹部躹躬感謝支持者。（洪榮志攝）

國民黨全台「感恩茶會」首站抵達艱困選區台南市，黨主席朱立倫感謝選民的支持。（洪榮志攝）

國民黨主席朱立倫29日在台南市表示，從選完到現在，他沒有高興一分鐘；接下來12月18日還有嘉義市長選舉，以及台北市、南投縣等2場立委補選，每天都在持續努力，因為只有這樣才能獲得台灣人民的肯定。至於立委補選將推派誰出征？朱立倫也強調，只有戶籍在選區內的優秀人才，才有資格參選，目前已進行參考民調，之後還將徵詢地方的意見，推出最好、最強的候選人。

九合一選舉大勝，國民黨從今天起啟動全台「感恩茶會」，第一站就「寒冬送暖」抵達艱困選區台南市。朱立倫指出，他非常感佩謝龍介，國民黨沒有資源，但民進黨從中央到地方擁有無盡的資源，台南又是最艱困的選區，最後的結果卻只有5％的差距。這種情況顯示，選民開始願意認同地方深耕、努力、打拚的好候選人，他也相信台南不會是所謂的「鐵板一塊」，民眾也在期待，國民黨一定會持續努力。另外，國民黨優秀的選將，也絕對不會讓他們寂寞、孤單，黨一定會盡最大的努力，讓他們有發揮的機會。

針對立委補選一事，朱立倫也說，台北的時間非常趕，因此也做了參考民調，等參考民調出來後，還會徵詢相關人士的意見。他還表示，這個社會有很多「高見」，但是不要忘了一件事件，那就是戶籍一定要選區內，必須在補選公告以前遷到該選區，也就是要在上周二以前遷入。

朱立倫認為，現在大家都在亂點鴛鴦譜，說要誰誰誰出來選，但點的人卻統統不在該選區。他強調，只有針對該選區的優秀人才做參考民調，並進行地方徵詢後，再將這些統統縱合起來，推出最好最強的候選人才最重要。

被問到國民黨如何將勝選氣勢延伸到2024？朱立倫也說，此次選舉的結果，國民黨絕對不敢有一絲一毫的鬆懈，除了要感謝台灣人民，自己也要不斷努力、反省、檢討；尤其是在沒有勝選的艱困選區，選將們都已經盡了最大的努力，但還沒有辦法勝利，就表示國民黨需要更努力，4年後一定要在台南、高雄、嘉縣、屏東等地勝選。

朱立倫指出，就是因為要有這樣的決心，因此他從選完到現在，沒有高興一分鐘，而是全力努力；更何況，12月18日還有嘉義市長選舉，以及未來的2場立委補選，他每天都在持續努力當中，只有這樣才能獲得台灣人民的肯定。

至於外界關心2024侯盧配的問題，朱立倫表示，如果我是綠營，現在最希望的就是國民黨亂，或是讓國民黨內鬨，或離間國民黨，國民黨一定不會中計，並將秉持幾項重要原則，一是走對的路、二是提對的人、三是要無私無我團結勝選；過去做得不太好，現在要做得更好、更團結、更無私無我，讓大家都能成功，這才是最重要的。