劉愷威與女星楊冪離婚後，感情動向備受外界關注，日前被媒體拍到與一名女子同遊，還全程十指緊扣。事後，女子被指出是女星李曉峰，還在新劇中飾演楊冪閨蜜。消息曝光後，劉愷威先是大方認愛，李曉峰也多次在網上高調曬出兩人的甜蜜日常。近日，李曉峰分享了一段短片，身穿婚紗的模樣讓網友驚呼「結婚了嗎！」

日前，劉愷威與李曉峰戀情曝光前。李曉峰多次在網路上直播「霸總追愛日常」，透露多項男生的追愛日常。而後戀情曝光，雖然網友指出在李曉峰飾演樣冪閨蜜的新劇《愛的二八定律》剛開播就被爆與楊愷威的戀情。似乎是「蹭楊冪熱度」。

近日，李曉峰分享一則題為「卡點變裝」的短片，一開頭是正常的西裝穿搭。然而，轉場之後以一身露肩婚紗的模樣現身，只見她妝容精緻，面帶微笑，就像一個待嫁姑娘那般。此外，還有眼尖網友發現，李曉峰戴在手環上的編織手鍊相當眼熟，疑似與此前劉愷威出席活動時手上戴的那條手鍊是情侶款設計。讓不少網友興奮指出李曉峰此舉是在向劉愷威隔空喊話讓他求婚，紛紛詢問「要結婚了嗎」、「有新喜訊了？」

事實上，李曉峰與劉愷威戀情曝光後，人氣直線上升，也開始放飛自我的頻頻在各大社群平台大秀恩愛。對此，有部份網友不滿李曉峰多次曬出與劉愷威相處日常的影片，還把楊冪演唱的歌曲《愛的供養》當作是背景音樂。紛紛在她的留言區發聲批評。而李曉峰也疑似發覺輿論不利於她，而將影片下架刪除。