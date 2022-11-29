民進黨九合一大選慘敗，總統蔡英文隨即宣布辭去黨主席職務，行政院長蘇貞昌雖在第一時間口頭請辭，最後獲得慰留。不過，外界依舊關心內閣是否總辭。民進黨立委高嘉瑜受訪直言，「要換就一起換」。民眾期待新氣象，內閣團隊應重新布局，思考未來要推出何種改革方案。她相信政府有改革決心，民意會給予支持。

高嘉瑜提到，部分內閣成員對於民意代表態度輕蔑，舉例來說，她過去質詢實坪制問題，內政部次長花敬群卻反問沒有電梯，上樓用飛的嗎？面對租屋實價問題，花敬群則回應不要抹黑。她認為，若都用這種態度回應，民意代表跟民眾都不會接受，其實理直氣和好談，大家都聽得進去。

另外，對於民進黨在此次大選失利，高嘉瑜說，民進黨過去有一套完整初選機制找出縣市長候選人，後來改成選對會徵召，確實造成黨內分裂，候選人不只未經初選洗禮，過程中也被保護得比較好，才在大選中遭遇挑戰。

針對黨主席可能人選，高嘉瑜指出，考量到2024總統大選，副總統賴清德不適合現在接任，相信黨內會有民主程序以決定人選。