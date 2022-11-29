胡宇威教導狗狗相當嚴苛。（百聿／艾迪斯提供）

陳楚河特地搜尋資料，想成為浪浪的好爸爸。（百聿／艾迪斯提供）

李宣榕曾被狗咬過。（百聿／艾迪斯提供）

任容萱自認是會耐心陪伴狗狗玩耍的姊姊。（百聿／艾迪斯提供）

陳楚河（左起）、魏蔓、羅志祥、李宣榕、胡宇威、任容萱與自己挑選的浪浪。（百聿／艾迪斯提供）

百聿數碼與三立電視打造首部原創真人寵物實境節目《TOP DOG》，第一季節目邀請到羅志祥、胡宇威、陳楚河、魏蔓、任容萱與李宣榕6位愛狗成癡、有豐富狗狗相處經驗的「守護者」；6人從選擇這段期間陪伴的浪浪開始，就展開了藝人與狗、狗與狗之間的相處，羅志祥愛狗眾所皆知，而且家裡有個比他更愛狗的媽媽，目前家中養了一隻巨型貴賓，但不管怎麼釋出對牠的愛，狗狗都不太愛搭理；羅志祥這次挑選一隻虎斑浪浪，表示自己出生那天，家裡剛好也養了一隻流浪狗，和他一起長大，就像兄弟般，自認是「兄弟型」主人。

胡宇威就比較嚴苛，他觀念養狗就要有規矩，並有階級之分，像這次他對浪浪完全是像教官的教育，但還真管用，六位藝人的狗一比，胡宇威的浪浪就是比較規矩。陳楚河人有個性，養狗也有個性，他表示從小到大家裡養過很多隻狗，家裡的狗從出生照顧到現在，雖然很愛牠，但是因為工作忙碌，覺得自己沒有善盡父親的責任，為了節目他上網找了很多資料，目標就是要成為一個好爸爸。

李宣榕小時候曾經被狗咬過，只要一看狗站起來搖尾巴就以為要攻擊她，所以偏愛親人乖巧的狗，對會兇、亂叫的狗相當有陰影害怕，李宣榕說自己一下姊姊、一下地方媽媽、一下像小孩子、一下像班長、一下像朋友、一下像傭人，及許多角色於一身，所以我稱自己為「人格分裂守護者」，她與浪浪相處模式就是一直跟狗說話，想靠這拉近距離，但結果都是她與狗狗說完，狗掉頭就走。

魏蔓則是典型「母愛爆棚型」主人，幾個月前才失去養了10多年的狗狗，覺得參加《TOP DOG》節目是重新認識一個新生命，每一次和小狗的相處互動，都再次提醒她要珍惜當下。由於家中環境不大，不敢養中型犬，所以她特別挑選了最小的狗，每天抱在懷裡，有人說這樣會抱成習慣，但小狗抵抗力弱，即使再辛苦，魏蔓還是堅持用愛守護狗狗健康，完全是母愛的表現。

任容萱家中有隻失明老狗，平時老狗的三餐都是任容萱親自調理，老狗現在16歲，當初是姊姊任家萱養的狗生的，其實不是任容萱自己自動自發想養，當時在念書考試其實沒有太多陪伴，後來老狗生病才接回來自己照顧，參加這個節目是被節目的主旨「陪浪浪找到屬於他的家」所吸引而參加，因為陪伴是非常重要的，可以趁狗狗還小還健康時帶牠出去玩好好陪伴牠，因此任容萱屬於耐心陪伴的姊姊型。對每位藝人而言，他們守護的每隻浪浪都是無可取代的「Top Dog」。

百聿數碼繼《華燈初上》後，又跨足綜藝領域與艾迪斯傳播共同製作，更結合台灣電視龍頭三立策略合作，共同打造首部原創真人寵物實境節目《TOP DOG》，這是展現人與浪浪之間如何彼此獲得信任的旅程，實境結合趣味競賽與任務考驗，進而為浪浪找到一個完整溫暖的家。這次《TOP DOG》除有藝人與狗狗之間的相處過程外，更響應救助浪浪，推廣對寵物不離不棄的意識，並藉由犬類行為專家及營養師引導，讓民眾更瞭解狗狗運動的正確觀念與訓練技巧。而節目內容最特別是在不錄影時每位藝人都將浪浪帶回家，並將攝影器材安裝家中，真實記錄藝人在家與狗狗相處的過程。