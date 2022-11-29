國際原油價格於周一夜間止跌，在台股交易的二檔正向原油ETF跟著強彈，包括期街口布蘭特正2（00715L）及期元大S＆P石油（00642U），今（29）日各大漲逾8％及5％，但代表看空的期元大S＆P石油反1（00673R）則大跌5％以上。

投信分析，影響油價走向多空因素眾多，目前面臨需求減弱，但同時，目前歐盟內部正研議對俄羅斯原油價格上限，雖然此議題目前仍存分歧，另俄國也曾表示不會向加入價格上限的國家供應原油；此外，要關注OPEC＋在近期油價下跌情況下，是否有新措施。