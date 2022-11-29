為讓大家感受聖誕節的熱鬧氛圍，台北凱達大飯店推出「閃耀耶誕」住房與餐飲優惠專案。12月份來百宴自助餐廳穿搭「耶誕Dress Code」享優惠，穿著紅色、綠色、耶誕主題服裝或是配戴耶誕飾品，即享兩人同行8折優惠外加原價10％服務費，體驗充滿儀式感的冬季饗宴，讓大家吃飽喝足後拍出應景的網美照！而住。住房主打新北耶誕城最高CP值住宿，每晚2,388元起，目前周末已經客滿，平日亦近7成，計劃於12月份旅遊的民眾可得加緊腳步訂房。

耶誕節應景，台北凱達大飯店在館內各處都妝點充滿歡樂節慶感的耶誕佈置：璀璨華麗的耶誕樹、繽紛五彩燈飾等，還有彷彿如電影中歐美家庭的經典壁爐場景也十分溫馨，感覺就像在家辦一個歡樂耶誕派對，吸引民眾駐足拍照留念。

台北凱達飯店百宴自助餐廳於12月份推出多款應景美食：現切爐烤牛排、原肉煙燻火腿、南瓜濃湯..等季節限定美食，12月24日至25日加碼推出豪華爐烤火雞派對饗宴。而耶誕主題甜點則是今年百宴自助餐廳的重頭戲，每日提供六款造型甜蜜沁心的聖誕造型甜點（品項依現場供應為主），抹茶栗子樹塔、聖誕紅玫瑰瑪德蓮、薑餅人、聖誕水果磅蛋糕..等，帶給人們幸福洋溢的感覺。揪親朋好友一起穿搭「耶誕Dress Code」再享兩人同行8折優惠，平日午餐765元，假日945元。

台北凱達大飯店為咖啡控旅人們引進由雀巢與星巴克合作的「星巴克咖啡服務」，不用走出飯店，就能喝到經典星巴克咖啡，像是馥列白、卡布奇諾、摩卡等，算是一大特點。12月1日起推出歡慶開幕優惠，凡至台北凱達大飯店五樓98酒吧消費星巴克咖啡服務系列飲品任一杯贈送百宴自助餐廳點心坊手工精緻小蛋糕一份，房客另享85折優惠。