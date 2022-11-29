漢堡王致力於慈善公益企業經營並回饋社會，三年前開始與台北好社企合作，今年攜手台灣心輔犬培育團隊贊助肯納基金會心輔犬課程，透過心輔犬「狗老師」的動物療癒能量，注入「心」的能量，在志工日當天，漢堡王的員工加入志工服務，和肯納基金會一起參與服務課程，而員工日這天，漢堡王也為員工們提供了心輔犬的療癒體驗課程，一起從被療癒到服務他人的過程中感受到愛與關懷，體會到生命的新價值。

漢堡王以「用腹能量去你的負能量」為年度Slogan，強調顧的可不只有肚子，更在乎心靈層面。漢堡王從2022年開始以「用火烤美味的腹能量，趕走生活中的負能量」做為品牌概念，客層分布廣泛擴及了各種年齡層與多種族群，也包含弱勢團體，漢堡王認為這和台灣心輔犬培育團隊以心輔犬「狗老師」幫助特殊族群的人們趕走內心負能量的理念很契合，在透過「台北好社企」的媒合下，開始了企業社會合作。

漢堡王台灣董事長龔國權（Kung Kuo Chuan）積極帶領推動ESG，從企業文化關懷出發，關心每一位漢堡王員工，長期來以社會公益回饋為己任，希望藉由自身企業的全力支持，來拋磚引玉號召更多關注者加入，一同為愛與希望注入永續之力。龔國權表示，漢堡王重視環境、社會、以及企業與員工關係，不只要為員工提供良好的福利制度，凝聚力與歸屬感也同等重要。這次透過「台北好社企」認識到台灣心輔犬團隊，了解到團隊對社會弱勢族群所做的貢獻，這與漢堡王做ESG的初心不謀而合。

漢堡王台灣執行長黃耀忠表示，當漢堡王看見「狗老師」用動物與生俱來的療癒能量幫助特殊族群時，內心深受感動。狗狗是人類忠實的好朋友，漢堡王希望從關懷動物的同時也能幫助到特殊族群。這次特別攜手台灣心輔犬培育團隊，贊助肯納基金會心輔犬課程，希望能幫助肯納基金會的弱勢族群療癒情緒，感受陪伴與信任關係。

漢堡王在員工日也安排心輔犬「狗老師」和員工進行人犬互動療癒，員工經由課程了解到心輔犬服務團隊的理念和使命，在課程中練習放鬆身心，紓壓的同時也被療癒，尤其是在服務肯納基金會的課程中，更了解到特殊族群的處境與難處。

根據統計，全國有20萬隻流浪犬而且數量不斷增加，人犬爭地的衝突不斷、收容所人員更身心壓力巨大疲於奔命，於此同時，全國有多達十萬六千名身心障礙學生族群需要幫助，特教資源與量能明顯不足，兩大弱勢族群正面臨迫境，而台灣心輔犬培育機構正是專門培訓流浪犬成為專業教育犬的團隊，成立四年多來，於全台舉辦心輔犬互動課程，幫助了許多弱勢族群、特殊兒，更連續兩年入選「台北好社企」，透過心輔犬「狗老師」的互動與陪伴，發揮心靈療癒的效果。