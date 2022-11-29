王育麟（中）和男主角福地祐介（右）與影展主持人合影。（前景娛樂提供）

作為唯一一個入選塔林國際黑夜電影節的台灣電影長片，《動物感傷の清晨》的導演王育麟與男主角福地祐介，一同前往愛沙尼亞出席於23日晚間舉行的世界首映。現場除了許多愛沙尼亞當地的觀眾之外，也有不少從歐洲各地前來的影迷，在殺青後第一次於大銀幕觀看作品的福地祐介表示心情難掩緊張，但是很期待能夠看到觀眾的反應。

在放映結束後，電影對於孤寂與壓力的刻畫得到觀眾好評，在離場之後還有幾位影迷等在廳外想與兩人互動交流。國外影評網站Dirty Movies也在首映後評價《動物感傷の清晨》：「恰到好處地處理多位角色間的情感拉扯，其中尹馨飾演的角色與客人上床時仍單腳搖晃嬰兒床的場景，更是讓人想起已故名導金基德。」給予這部片高度肯定。

而在映後座談之中，主持人詢問在《動物感傷の清晨》有來自日本、菲律賓的演員，進行多元國籍的選角是否有什麼樣的意涵時，王育麟導演說：「本片的創作初衷在於表達孤寂、疏離與壓力，為了呈現這是全球性的議題，演員設定就包括日本及菲律賓等不同國籍。」而被問到演出中最難的部分，福地祐介表示揣摩孤獨心境最困難，甚至還在防疫期間為戲減重了十五公斤。

塔林電影節今年選擇了標語Pure Mind，在愛沙尼亞語中有著野獸吶喊的意涵，王育麟導演以此為座談總結道：「電影其實也就是一個pure mind的人的苦難與新生」，獲得現場觀眾的熱烈掌聲。

風塵僕僕地帶著《動物感傷の清晨》與國際觀眾見面，王育麟導演和福地祐介也不忘在工作之餘遊覽愛沙尼亞的風光，尤其塔林有著許多遊客都愛拍照打卡的舊城區，漫步在中世紀的街景之中，也讓兩人能充飽電繼續欣賞影展的其他優秀作品。