近期利多不斷的房地產市場，又出現政策支持。大陸證監會28日晚間宣佈在股權融資方面調整優化5項措施，包含恢復涉房上市公司併購重組及配套融資、恢復上市房企和涉房上市公司再融資、調整完善房地產企業境外市場上市政策、進一步發揮REITs盤活房企存量資產作用、積極發揮私募股權投資基金作用等，以支持房地產市場平穩健康發展，被業內解讀為射出支持房企融資「第三支箭」。

其中5項措施中以「恢復涉房上市公司併購重組及配套融資」、「恢復上市房企和涉房上市公司再融資」尤其受到關注。例如募集資金可用於存量涉房專案和支付交易對價、補充流動資金、償還債務等。易居研究院智庫中心研究總監嚴躍進表示，重組上市工作的重啟是目前房企存量債務過大下的關鍵一招，有助於真正化解去年下半年以來積壓的債務問題。

中指研究院企業事業部研究負責人劉水指出，之前對房企的貸款融資「第一支箭」、債券融資「第二支箭」已落地，如今支持企業股權融資，恢復上市房企和涉房上市公司的非公開方式再融資，的「第三支箭」也正式射出。