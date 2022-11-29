車輛在道路上遺留的散落物容易成為車禍風險因子，交通部公路總局修訂「快速公路散落物處理收費要點」，12月起比照國道進行收費，移除散落物起跳價3000元，每30分鐘為1級距，若影響1條車道以上也會加倍收費。

公路總局指出，全台15條快速公路12月1日起將對散落物移除收費，所需費用由汽車駕駛人或汽車所有人負擔。散落物若是由公總處理，處理費以處理時間及封閉車道數予以計算。

處理時間以事故處理小組抵達現場開始布設交維起計，至散落物排除開放車道通行。車道數計算以散落物及當事車輛占用車道為準，如因處理散落物作業須另再增加封閉之車道，不收取費用。

公路總局說明，每車道每30分鐘收費3000元，每逾30分鐘加收3000元。當事人須於30日內繳納費用，否則將移送行政執行署各分署強制執行；若無力在期限內繳款者，可申請分期繳款。

散落物若是因事故造成，處理費用由該事故當事人共同連帶負擔。