24馬來西籍蔡姓女大生遭殘忍殺害，30歲凶手陳柏諺被捕後數度狡辯，聲稱是幫助自殺、失手錯殺，還一度想要以自首減刑，士林地檢署在案發後47天偵結，認定他為了催討投資款項遭拒，徒手掐脖導致蔡女窒息死亡，依殺人罪起訴，並建請法院認定陳男並不符合自首減刑條件，30日將移審。

起訴指出，陳男今年4月透過IG結識蔡女，雙方一直沒有見面，直到10月3日，陳主動邀約7日見面且密集往來。13日凌晨，陳在蔡女租屋處，答應要贊助蔡女創業，凌晨以一卡通MONEY匯入9萬9999元給蔡女，但一覺睡醒卻反悔，向蔡女討回款項遭拒，心生不滿萌生殺意。

陳男徒手掐住蔡女的頸部，並以玩偶遮住眼睛，直至蔡女無法講話仍未鬆手，蔡女當場死亡，上午11時45分許，陳離開現場返回鶯歌租屋處，下午5時許服用大量止痛藥，送醫時脫口而出「我殺人了」，並告訴救護人員犯案地址，並稱「她已經死透了，我不敢自殺而已」，警方隨即在蔡女租處發現屍體。

檢察官查出，陳男曾以手機搜尋「殺女友度她成佛」、「殺人度她」、「殺人魔在屠殺時腦中在想些什麼」，並在聯繫蔡女約時間見面時，購買大量的止痛藥，作為殺人後畏罪自殺所有，而且，陳男有戀足癖，蔡女曾告述友人，還在考慮要不要與陳交往，導致陳男性格憤世嫉俗，感情上稍有不順，就出現極端的情緒。

檢察官認為，陳男曾經傳訊給家人說要自殺，但警方第一時間撥電話詢問時，陳卻說是開玩笑、惡作劇、沒有什麼事，不需要警方協助，卻未主動提及有殺人的行為，直到警方進入陳男位於鶯歌的住處，並將他送醫，他確定自己無法死亡，才坦承「我殺人了」、「她死透了，我不敢自殺而已」，證明陳男並非內心真誠悔悟，建請法院不要依自首減輕其刑。