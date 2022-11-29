九合一選舉結束，新竹縣長楊文科順利連任，29日召開選後首次縣府主管會報，他提出河川疏濬、確保焚化爐工程進度等下一任期的10項施政重點，勉勵縣府團隊「用工作砥礪精神，用美德佔據靈魂」，繼續為新竹縣鄉親未來的幸福打拚。

楊文科連任後在全縣謝票，立刻回到工作崗位，進入會議室召開主管會報前，縣府局處長都起立鼓掌歡迎，楊文科也揮手致意，並鞠躬致謝縣府團隊的努力，讓他的施政受到新竹縣鄉親的肯定。

楊文科要求縣府團隊繼續打拚，並提出未來4年的10點施政重點，1、河川疏濬與生命紀念園區的推動，2、焚化爐工程進度與廚餘處理情形，3、繼續推動台知園區與科三計畫，4、竹東行政中心與全民體育館、竹東文化大禾埕計畫、圖書館的工程規畫。

5、運動設施盤點及整體評估未來興建大型體育館、親子體育館的工作，6、調整控管人力並合理運用，要獎優汰劣，7、興建美術館的可行性評估工作，8、明年全國中等學校運動會的籌備工作進度，9、不適任校長的處置機制，10、繼續推動客語及客家文化傳承工作。

楊文科指出，特別提出這10項施政重點，是眾所關心的項目，其他工作也都非常重要，他感謝縣府團隊一直以來的努力，選舉之後激情回歸平靜，未來4年，縣府團隊仍要加把勁，要調整過去4年做得不好的地方，做得好的則要繼續推動，並且加大力道，做得更好。

楊文科勉勵縣府團隊「用工作砥礪精神，用美德佔據靈魂」，放手去做，而且絕對不要後悔，他要和大家攜手合作，為所有鄉親未來的幸福打拚。