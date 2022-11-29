温昇豪除了是金獎演員也有製作經驗，經歷頗豐。（風度影業提供）

「新風獎」（RISING AWARDS）短片創作大賽，是由風度影業舉辦的新型態影展競賽，今年首度開跑，特與設有虛擬攝影棚的世新大學合作，從104部報名學生短片遴選15件入圍作品，並將於12月3日舉行頒獎典禮，角逐高達310萬元總獎金。2022首屆新風獎品牌大使邀請金鐘獎得主温昇豪擔綱，他不僅是知名演員，也是世新大學科班畢業的學長，同時擁有影視作品出品人、監製等身分。

温昇豪很開心也很榮幸擔任首屆新風獎品牌大使，其中最讓他感動的，是看到風度影業民間企業支持辦影展，「以我參與國外影展的經驗來說，大部分都由政府主導，新風獎是民間的力量，很開心看到第一屆就挹注超過三百萬獎金這麼豐冨的資金；新風獎的未來發展相當令人期待，也有極大的野心，希望新風獎邁向國際，先從撒種子開始，接著跟國外合作，把台灣IP推向國外，或用合製片的方式跟國際接軌。」

温昇豪是世新大學的學長，畢業於傳播管理學系，雖然當年並未參與影視類畢業製作，但自己有輔修電影相關課程，「以前只要有業界的客座老師來，教室總是爆滿，現在有了新風獎，是直接給予學生實質的鼓勵，另有專業老師指導評比，比我們以前幸福多了。」首屆新風獎頒獎典禮也讓温昇豪刮目相看，「風度影業請來我們行業的翹楚擔任評審，學生應該很榮幸，謝謝風度影業能把產官學做結合。」也認為這次參賽經驗，對學生而言算是「大師課」的培育體驗。

身為首屆新風獎品牌大使，温昇豪期許參賽學生持續培養國際觀，因為國際串流平台興起，所有閱聽人的感官感知都被打開，胃口被養得更大，即便硬體、資金贏不了好萊塢或韓國影視工業，年輕創作者仍可靠「創新元素」崛起，故事核心不變，還是能夠震動人心的劇情，但要找到創意與創新兼備的說故事方法，才能比肩國際。

首屆新風獎頒獎典禮將於12月3日（六）在松仁威秀泰坦廳舉行，由黃子佼主持，邀請頒獎人暨貴賓涵蓋導演朱延平、姜瑞智、葉天倫，藝人炎亞綸、蔡淑臻、曹佑寧、連晨翔、舒子晨、嚴正嵐、彭小刀、郭晉東、黃瀞怡（小薰）、韓宜邦（Junior），金馬最佳視覺效果得主嚴振欽與入圍金鐘獎的剪輯師蘇珮儀，幕前幕後星光雲集。

「新風獎」（RISING AWARDS）以扶植未來影像新銳創作者為核心目標，主題精神以「創作」與「創新」為主，高達310萬總獎金吸引年輕創作者競逐爭取，並銜接新時代趨勢，接續元宇宙虛擬創意風潮，鼓勵結合智能攝影棚與虛擬視效製作之創作作品。「新風獎」預計成為每年舉辦之競賽暨影展活動，亦將擴大規模接軌國際，開創台灣影視新風潮。