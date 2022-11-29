新北市長侯友宜今早至新北市警察局出席治安會報，此為選後首場公開會議。侯強調，治安不可鬆懈，選舉這段時間警察同仁雖然辛苦，但做得也非常好，今天除了藉著警政工作會報來表達感謝，也檢討在維安上有哪些部份可以再更精進，讓新北市治安更穩定。

侯友宜說，這段時間警察非常辛苦，因為在選舉過程中，不管是在治安一定要穩定，更重要的是也因為車隊掃街拜票，以及很多相關的造勢活動，都需要警察派出相當多的警力來做好交通安全的維護，另外也有查賄、制暴、掃蕩黑幫等相關治安工作，但同仁雖然辛苦，也做得非常的好，今天藉著會報來給予他們感謝，也檢討這段時間在查賄、制暴以及選舉的安全維護上，新北有哪些可以再精進的，「我們大家一起努力，讓新北市的治安更穩定」。

而新北市的阻詐金額即將破五億，侯友宜表示，詐騙集團犯罪手法層出不窮，尤其經過這幾次我們可以看到手段愈加變形、惡劣，不是只有詐騙金錢而已，甚至還有凌虐人頭戶的事件造成死亡，所以打擊犯罪集團的腳步必須永不停歇，也要跟進犯罪手法變化來進行調整，例如科技偵防等。

侯友宜強調，除了辦案手法，在宣導部分也要提醒民眾不要被受害，這部分已要求警察局會報每個禮拜都要做好快速反應，也謝謝很多金融機構，以及民間業者的配合，和警方一起打擊詐騙集團。

新北市警察局長黃宗仁指出，新北市8000名警察同仁非常辛苦地投入治安工作，常不眠不休、疲於奔命、甚至犧牲自己的健康與安全來跟歹徒搏命，這幾年在大家共同努力之下，新北市在全國的各項治安評核上都名列前矛，各項治安民調新北市更都是六都第一名，繼去年查獲國內史上最大宗毒品案，查扣1172塊海洛因磚後，今年又再次查獲367公斤愷他命，本月初還破獲了社會矚目的詐騙集中營案件，救出58名被害人，另查出有3名被害人遭虐死，總計逮捕32名不法份子，並羈押26人，並還持續追查其他幕後不法成員。