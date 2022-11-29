工研院產業科技國際策略發展所29日公布IEKCQM估測結果，2023年製造業產值預估成長率為3.24％，較2022年製造業產值年增率4.76％來的低，主要是受到國際需求不振，連帶影響國內成長動能，臺灣製造業需謹慎前行。製造業四大業別2023年將維持小幅成長，整體製造業產值達新臺幣（下同）26.32兆元。

綜觀台灣製造業中最強項的半導體業，工研院預估，臺灣半導體產業在2023年度總產值可持續攀升至5兆元，年成長率達6.1％，不僅遠優於全球成長率估計衰退3.6％，更提早達成重大里程碑。

工研院IEK團隊指出，臺灣半導體產業在2023年正式進入3奈米量產新世代，國內IC設計業持續採用最先進的半導體製程技術，為全球市場設計出最具運算效能的晶片，同時，我國IC封測業為全球市場提供先進的異質整合封裝技術，為全球市場提供所需要的晶片。

工研院IEKCQM預測小組指出，全球通膨壓力仍高、美中科技競合升溫、俄烏戰爭未歇、COVID-19疫情延續、主要經濟體數度升息，受多重不確定因素衝擊市場供需，全球經濟活動普遍性放緩，2023年全球經濟景氣前景未明。

基於國際需求不振，IEKCQM預測團隊指出，全球製造業活動趨緩，影響我廠商接單動能，出口及訂單持續下滑，廠商投資意願轉趨保守，所幸近期國內防疫管制措施逐漸鬆綁，各項經濟活動趨於正常化，輔以邊境穩健開放，旅客入境帶動觀光產業復甦，民間消費支出擴張可望支撐我經濟延續正向成長，預料我製造業將可維持小幅成長。