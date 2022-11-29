為降低交通事故發生，維護用路人安全，蘆洲警分局針對交通違規與事故熱點，分別於蘆洲區信義路與集賢路口、五股區疏洪一路與疏洪六路口、八里區龍米路一段65巷口至關渡橋通道口等三處設置科技執法設備，並將於12月1日開始執法，路口附近均設置有告示牌面，提醒用路人務必遵守道路交通安全規則，保護你我安全。

蘆洲警分局表示，蘆洲區信義路與集賢路口為Y字路口，駕駛人常因貪圖便利，違規紅燈右轉匯入集賢路或行駛行人穿越道，影響行人安全，故該處將針對車輛闖紅燈及行駛行人穿越道進行科技執法全天候取締。

此外，為避免五股區疏洪一路與疏洪六路口車輛闖紅燈導致交通事故，因此闖紅燈及紅燈右轉將是執法重點；另八里區龍米路一段65巷口至關渡橋通道口易有車輛違規跨越雙邊禁止變換車道線(雙白實線)匯入連續車流，造成後方嚴重堵塞，故亦將進行科技執法取締規跨越雙邊禁止變換車道線之車輛。

按《道路交通管理處罰條例》上述違規最重可處5400元罰鍰，蘆洲分局表示，科技執法僅是以舉發開罰為手段，目的是希望遏止違規、保持交通順暢及避免交通事故發生，呼籲駕駛人務必守法，尊重其他用路人安全及權益。