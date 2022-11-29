農委會聯手教育部推動「班班吃石斑」政策，搶救石斑魚產銷，但卻傳出農委會發函給北市教育局和產發局，11月21日接獲中華民國全國漁會告知11月28日起無法供應各校與團膳業者石斑魚，農委會承諾一學期一定會讓學生吃到4次恐跳票。

北市產發局和教育局接獲農委會通知後，發函給各校和團膳業者指出，因石斑魚供貨不及，各校原排定供應石斑魚日期，請學校或午餐廠商先行調整菜單因應，至中央通知恢復供貨；據了解，12月因石斑魚不足，學生恐無法吃到。

中華民國餐盒同業公會理事長陳明信說，不知道是不是調度的問題，不確定是全國的還是只有台北市，他還在了解中，原本是預計12月的第二周供貨，但台北市教育局的函文是寫廠商12月無法供貨，他會再去了解。

北市餐盒公會理事長高嘉鴻表示，漁貨供應攸關全國，因目前的石斑魚供貨有些不平均，台北市目前預估停止供應到12月中，漁業署必須先供應食材給一些還沒吃到第一次的學校，否則有些吃了2、3次有些卻還沒吃到。

至於這學期是否會吃到4次，高嘉鴻說，得知的訊息是會吃到4次，但時程可能會有調整，如果這學期真的沒吃到，可能也會挪到下學期。