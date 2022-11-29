高雄凱旋青樹社宅家具、家電，市府也與業者合作，提供租賃式服務。（袁庭堯攝）

高雄凱旋青樹社宅家具、家電，市府也與業者合作，提供租賃式服務。（袁庭堯攝）

高雄凱旋青樹社宅30日即將完工，高雄市長陳其邁29日前往視察。（袁庭堯攝）

高雄凱旋青樹社宅30日即將完工，號稱「台灣展望最好的社會住宅」，高雄市長陳其邁29日特地前往視察樣品屋及整體完工狀況，預計明年1月公告招租、受理申請並進行資格審查，4月時搭配社會局公托中心一同啟動。

凱旋青樹社宅2019年5月動工，下個月即將驗收，預計明年1月就能入住。該社宅位於苓雅區，北臨鐵路地下化綠園道，南臨凱旋一路，距離台鐵民族站僅300公尺，交通與生活機能十分便利，未來住戶還能轉乘捷運黃線。

該社宅規劃地下2層，地上A棟14層及B棟13層2棟，一房型127戶、二房型99戶、三房型19戶。房型格局考量全齡居住需求，採用通用設計，並取得綠建築銀級及智慧建築銀級等標章。社區設有閱覽室、多功能辦公室及各樓層公共開放空間。

該社宅40％保留給弱勢戶，5％給警消人員，55％則開放一般市民承租。周邊租金行情約每坪700元上下，單坪租金約在420至560元區間，1房型月租金約3780至7280元，2房型月租金約1萬1340元至1萬7920元，3房型月租金約為1萬5120元到2萬160元左右。

針對家具、家電，市府也與業者合作，提供租賃式服務，進住3年後可再延續3年。民眾帶著行李就能輕鬆入住。