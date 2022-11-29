位在夏威夷的全球最大活火山毛納羅亞（Mauna Loa）火山27日深夜噴發，畫面顯示當地天空染成一片艷紅色，滾燙、金黃的岩漿不斷從裂口流出，相當震撼。當局指出，目前噴發活動仍僅限火山口區域，尚未威脅到當地社區，不過專家警告，如果熔岩流至火山口以外的區域，雖然不至於威脅居民性命，但可能對當地基礎設施造成「極具破壞性」的後果。

休眠近40年，夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山27日深夜噴發。

美國有線電視新聞網（CNN）報導，毛納羅亞火山位在夏威夷群島最南端的夏威夷大島（Big Island），它是世界上面積最大的活火山，在休眠將近40年後，於當地時間27日深夜11時30分噴發。

美國地質調查所（US Geological Survey）28日將火山警戒層級從「警示」（advisory）升級為最高的「警報」（warning）。美國地質調查所指出，目前火山熔岩只從火山的一側流下，並未威脅到大島沿岸的聚落，同時，相關跡象顯示噴發活動僅限於東北斷裂帶，該區域有火山裂口，以讓岩漿流出。

#MaunaLoa is erupting from vents on the Northeast Rift zone. Flows are moving downslope to the north. USGS Photos from Civil Air Patrol fight. #MaunaLoaErupts @Volcanoes_NPS @Hawaii_EMA @CivilDefenseHI pic.twitter.com/kUYWYPdk4L — USGS Volcanoes🌋 (@USGSVolcanoes) November 28, 2022

美國地質調查所警告，火山氣體、細小的火山灰及火山絲可能會隨風流動，夏威夷國家氣象局（National Weather Service）預告，島上部分地區可能會堆積小於1／4英吋的火山灰。

毛納羅亞（Mauna Loa）火山噴發後將天空染成艷紅色。圖為夏威夷大島北方往火山看去的畫面。（圖／路透社）

畫面顯示，毛納羅亞27日噴發後，夏威夷大島西岸城鎮凱路亞柯納（Kailua-Kona）的天空染成一片艷紅色，夏威夷消防局（Hawaii Fire Department）也捕捉到仍冒著煙的金黃色滾燙岩漿從火山裂口不斷流出的畫面，相當壯觀。

夏威夷消防局（Hawaii Fire Department）捕捉到仍冒著煙的金黃色滾燙岩漿從火山裂口不斷流出的壯觀畫面。

「新聞週刊」（Newsweek）報導，儘管噴發活動目前仍僅限於火山口，並未威脅到鄰近聚落，不過專家警告，情勢可能很快就轉變，其中最糟的狀況就是熔岩從火山口轉移至好幾個聚落所在的斷裂帶（rift zone）。

夏威夷毛納羅亞（Mauna Loa）火山27日深夜噴發。

英國東安格利亞大學（University of East Anglia）地球物理學副教授薔森（Jessica Johnson）表示，毛納羅亞火山噴發有能力將熔岩流送至當地最大的2個城鎮與觀光要地－希羅市（Hilo）及凱路亞柯納，如果熔岩流出的裂口轉移至火山口以外的斷裂帶，大量的熔岩流可能會威脅到島上城鎮。她說這些熔岩流不太會對居民的性命構成威脅，但會對當地的基礎設施造成「極大破壞」。

毛納羅亞（Mauna Loa）火山位在圖中加粗三角形處。（圖／美聯社）

毛納羅亞火山上一次噴發是在1984年的3月25日至4月15日之間，導致當地接下來2年地震活動增加，那次噴發沒有造成人員傷亡，但熔岩流堵住道路，並且破壞當地電線。