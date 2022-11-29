經濟部加工出口區管理處(簡稱加工處)與財團法人資訊工業策進會合作，首創全國首座「數位轉型共創基地」，推動數位轉型共創實證課程，輔導南部廠商運用新興科技數位轉型，2022年培育南部製造業數位轉型長47人、數位轉型顧問48人，以及促成6案數位轉型POC(概念驗證，Proof of Concept)示範案例，廠商資源投入6280萬元。

今年已邁入第2年的數位轉型共創實證課程所衍生的6組POC概念驗證，如華泰電子與新亞洲儀器，以高階AOI技術輔助SMT人員降低覆判，提升生產品質暨效率；華彩塗料與惇凰科技，建構塗料酸鹼值自動檢測，大幅降低塗料生產過程所需時間與材料成本，並將第一線人員調色經驗，透過數位化保留；至於穎崴科技與兆米智慧，運用AI以提高探針產品瑕疵檢測速度，並降低人員覆判機率提升良率。

在全球數位轉型浪潮中，加工處攜手資策會協助廠商運用5G、AIOT等數位科技，提升企業產業創新能量。今年促成10組資服業與製造業者跨域合作，推動企業轉型升級，並輔導12家(18案)區內廠商申請政府補助及獎項等資源，6案獲得政府資源。

如佳凌科技過往採用人力將NG品分類，加工處協助媒合佳凌科技與華成自動化合作，整合廠內各工作站機臺，並規劃導入協作機器人協助機臺上下料作業，以達節省人力物力，擴大產線效能。

另外也協助維勝特公司規劃B2C線上銷售平臺、3D展覽館，以創造企業面對終端消費者的新商機。同時，輔導園區內事業申請政府資源，今年共獲得近1,300萬元補助款，為新創企業活絡商機創造管道。