因為環境、氣候的變化，有不少人是天生的過敏兒，經常鼻塞導致養成用嘴巴呼吸的習慣，不過牙醫師劉馥萱提醒，這個行為其實會造成嚴重後果，包含容易蛀牙、有口臭、睡眠品質變差，以及容易感冒等。

劉馥萱在臉書粉專發文指出，許多人習慣用嘴呼吸，但這個行為其實會造成嚴重問題，她列舉了其中4項，包含容易蛀牙，因為用嘴巴呼吸會導致口水減少，口水不足時，口腔殺菌能力就會降低，進而造成口腔細菌增加，引起蛀牙；其次還容易有口臭問題，當口水減少、口腔細菌增加，一些引發口腔異味的細菌也會變多，嘴巴味道自然不好聞。

再者就是會影響睡眠，因為用嘴巴呼吸容易引起打呼、睡眠呼吸中止症等問題，使睡眠品質變差；最後則是更容易感冒，她解釋用鼻子呼吸，可以幫助過濾病原體和過敏原，相反的用嘴巴呼吸，等於把這些有害物質通通吸進身體內，當鼻子防禦病毒的功能無法順利啟動，抵抗力又弱時，就容易增加感冒機會。

因此劉馥萱建議，已經習慣用嘴巴呼吸的人，最好盡快改正、練習用鼻子呼吸，一個小小的習慣，就能夠解決許多生活上讓人困擾不已的大問題。

兒童牙醫師許雯婷過去也發文提醒，以鼻子呼吸，能把吸入的空氣加濕加溫，鼻子可以說是人體第一線空氣清淨機；但如果習慣用嘴巴呼吸，就會造成許多不好的影響，像是臉型變長、過敏臉、黑眼圈，看起來沒精神；或腸胃脹氣、食慾不振、腹痛，以及頭前傾、姿勢不良、駝背、牙齒排列不整齊等。