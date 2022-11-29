小樂將於明年一月舉辦生日音樂會。（藝和創藝提供）

小樂吳思賢今（11／29）推出第11首單曲〈Thank You (Acoustic Version)〉，這首歌講的是在每段感情走到盡頭之時，內心對於對方充滿不捨及感謝之意，且希望對方能擁有美好的未來。由小樂創作的歌詞中寫到：「Sorry and Thank you，我們已無私投入，唯一的救贖是你能獲得永恆的幸福！」他也大方承認這首歌是在某次失戀後寫下的歌曲，看著對方現在過著美好的生活，小樂也同時為他感到開心。

小樂這首歌的上線過程充滿波折，他11月初開始投入《地下社會》劇組拍攝工作，在拍攝前期必須投入全部的心思塑造角色，但他想起對歌迷「一個月一首新歌」的承諾，百忙之中抽空完成了錄音工作，沒想到製作人的電腦居然壞掉，而且整個團隊沒人有存備份，眼看著11月就要結束，電腦搶救還需要一週，就算修好了也來不及混音，小樂想到過去十個月都好好地按照規劃發行單曲，有種即將因為遲到失去全勤獎的感覺，於是咬牙緊急趕工了這個不插電的版本，沒想到大家聽了都說好聽，用最單純的方式反而呈現出小樂歌聲中滿滿的情感與情緒。

小樂明年一月的生日音樂會也同時在持續籌備中，原本小樂希望能帶完整樂團演出，但考慮到場地舞台大小限制，如果帶了完整樂團，就沒辦法帶舞團完美呈現小樂眾多舞曲的表演，加上這首不插電版本新歌的意外出世，小樂開始覺得音樂性的部分如果用不插電的形式來表現，也會是大家沒看過的吳思賢，距離演唱會只剩下一個月的時間，樂團及舞團必須二選一的狀態讓他想破頭，但保證都不會讓歌迷們失望。小樂吳思賢Top of Love演唱會2023／1／5於Legacy Taipei舉行，售票請洽寬宏藝術。