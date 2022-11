小樂將於明年一月舉辦生日音樂會。(藝和創藝提供)

小樂吳思賢今(11/29)推出第11首單曲〈Thank You (Acoustic Version)〉,這首歌講的是在每段感情走到盡頭之時,內心對於對方充滿不捨及感謝之意,且希望對方能擁有美好的未來。由小樂創作的歌詞中寫到:「Sorry and Thank you,我們已無私投入,唯一的救贖是你能獲得永恆的幸福!」他也大方承認這首歌是在某次失戀後寫下的歌曲,看著對方現在過著美好的生活,小樂也同時為他感到開心。

小樂這首歌的上線過程充滿波折,他11月初開始投入《地下社會》劇組拍攝工作,在拍攝前期必須投入全部的心思塑造角色,但他想起對歌迷「一個月一首新歌」的承諾,百忙之中抽空完成了錄音工作,沒想到製作人的電腦居然壞掉,而且整個團隊沒人有存備份,眼看著11月就要結束,電腦搶救還需要一週,就算修好了也來不及混音,小樂想到過去十個月都好好地按照規劃發行單曲,有種即將因為遲到失去全勤獎的感覺,於是咬牙緊急趕工了這個不插電的版本,沒想到大家聽了都說好聽,用最單純的方式反而呈現出小樂歌聲中滿滿的情感與情緒。

小樂明年一月的生日音樂會也同時在持續籌備中,原本小樂希望能帶完整樂團演出,但考慮到場地舞台大小限制,如果帶了完整樂團,就沒辦法帶舞團完美呈現小樂眾多舞曲的表演,加上這首不插電版本新歌的意外出世,小樂開始覺得音樂性的部分如果用不插電的形式來表現,也會是大家沒看過的吳思賢,距離演唱會只剩下一個月的時間,樂團及舞團必須二選一的狀態讓他想破頭,但保證都不會讓歌迷們失望。小樂吳思賢Top of Love演唱會2023/1/5於Legacy Taipei舉行,售票請洽寬宏藝術。