新竹縣2023年跨年晚會邀請獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的周興哲。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

新竹縣2023年跨年晚會邀獲得HITO流行音樂獎最受歡迎男歌手的Bii畢書盡。（新竹縣政府提供／羅浚濱新竹傳真）

2023新竹縣公益慈善跨年晚會「竹縣領航 讓愛飛揚」，將於12月31日在縣府前廣場舉辦熱鬧登場，首波卡司29日曝光，包括「雙男神」歌手周興哲及Bii畢書盡、《菱格世代DD52》冠軍女團G.O.F等藝人，陣容堅強，預期帶來一波觀光熱潮。

縣長楊文科感謝新竹縣不動產開發同業公會連續第3年熱心支持，邀請各地民眾共襄盛舉，活動將募集發票及愛心捐款，捐贈給公益團體，與鄉親抱著感恩的心歡喜迎接2023年！

新竹縣不動產開發商業同業公會表示，今年活動以「竹縣領航 讓愛飛揚」為主題，希望讓愛的種子在新竹縣深根發芽，也讓竹縣成為全台跨年夜最有愛的城市。

縣府交旅處長游志祥表示，這次跨年邀請到剛結束美加世界巡演的周興哲，近期榮獲金馬獎最佳原創電影歌曲獎的肯定，周興哲唱作俱佳，能到新竹縣演出，絕對是跨年晚會的一大亮點。

今年獲得HITO流行音樂獎最受歡迎男歌手的Bii畢書盡，是眾多年輕人喜愛的歌手，將帶來多首膾炙人口的經典好歌，在竹縣陪大家同歡跨年夜。

跨年晚會主持人群，首次由客家一哥「小鐘」搭檔知名藝人Albee范乙霏、人氣YouTuber那那大師及鏝鏝等人擔綱主持，要陪大家度過最有愛的跨年夜，還有180秒的跨年煙火秀，精彩可期

游志祥說，跨年晚會當天下午4點會進行交通管制，縣府週邊停車場將提供足夠的車位供汽、機車停放，從高鐵站往縣府方向停車場將提供接駁車，呼籲大家多多利用。最吸睛的跨年演出陣容就在竹縣，請民眾持續關注「竹縣好好玩」FB粉絲專頁，隨時獲取跨年最新第一手資訊。