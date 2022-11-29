台灣運彩2022卡達世足相關賠率。（台灣運彩提供）

2022卡達世界盃足球賽讓許多民眾相當熱衷，台灣運彩表示，本屆世足截至小組賽第二輪結束，台灣運彩世界盃的銷售額已有31億，超過2014世界盃24億元的總銷售，同時也較2018年世界盃第二輪結束時銷售成長超過70%。

除了銷售額創新高，台灣運彩表示，寶島球迷投注熱度最高的國家是臨近的日本、韓國，銷售前5名的賽事中，有4場賽事都和日、韓有關，依序為韓國對烏拉圭1.48億、沙烏地阿拉伯對阿根廷1.36億、哥斯大黎加對日本1.28億、迦納對韓國1.27億、日本對德國1.24億。

此外，消費者高賠率中獎頻傳，台灣運彩表示，有消費者購買11月28日塞爾維亞對喀麥隆正確比數3比3、賠率140倍，及迦納對韓國正確比數3比2賠率40倍串關，投注200元，中獎金額112萬；還有消費者購買相同場次的正確比數100倍及40倍的串關，投注3300元台幣，中獎金額高達440萬，台灣運彩補充，為確保場中投注派彩的正確性，世界盃足球賽事投注將在整場比賽結束後再統一進行派彩。

目前確定晉級卡達世足16強的隊伍有法國、巴西以及葡萄牙；確定出局的為地主卡達以及加拿大，29日晚上小組賽第三輪開踢，A、B兩組最後兩場賽事，厄瓜多對塞內加爾、荷蘭對卡達，威爾斯對英格蘭、伊朗對美國，攸關最後誰能晉級。

台灣運彩A組「小組第一、二名」玩法，荷蘭-厄瓜多1.35倍、荷蘭-塞內加爾2.80倍、厄瓜多-荷蘭7.75倍、塞內加爾-荷蘭18.00倍、塞內加爾-厄瓜多55.00倍、厄瓜多-塞內加爾130.00倍；同樣B組也有「小組第一、二名」英格蘭-美國1.80倍、英格蘭-伊朗1.90倍、伊朗-英格蘭9.50倍、美國-英格蘭11.00倍、英格蘭-威爾斯22.00倍、伊朗-威爾斯850.00倍、美國-威爾斯850.00倍。