九合一大選、新北歡樂耶誕城維安為重中之中，新北警方還得兼顧防疫作業，因體恤他們的辛勞，新北市警察之友會及Amo阿默集團分別贈送專屬大禮慰問，新北市長侯友宜今早在警政工作會報也頒贈感謝狀表揚，期待企業及社會各界能一起響應，支持警察、當警察同仁堅強的後盾，一起為安居樂業的治安城市共同打拚。

新北警友會理事長黃志彰加入警友會已20餘年，一直秉持著「支持警察、愛警察」的初衷，在接任理事長後便積極帶動理監事夥伴及顧問團隊，積極關心員警健康及福利，在疫情期間有感於員警團體勤務生活以及工作上可能接觸確診者，染疫風險高於一般民眾，特別超前部署，主動向局長提議大力補助員警防疫保險費，並將內外勤同仁全部納保，還加碼無限供應給確診的員警防疫健康茶。

而近日警友會理監事會議上，更決議提供新北警專屬大福利，包含未來將補助績優員警國內旅遊、致贈退休員警紀念品、提升員警因公傷亡慰問金額度，希望藉此鼓舞基層士氣。

除了警友會鼎力支持警察，民間企業也不惶多讓，「Amo阿默集團」董事長周正訓帶著自家生產的招牌千層蛋糕為新北警局同仁加油打氣，另體恤員警執勤辛勞，特別客製「阿默X新北警專屬卡」贈送新北每位值勤員警，憑卡在AMO阿默蛋糕全台18間門市均可享有88折優惠，受惠對象包含新北8000位員警及辛苦的警眷們，而這張卡片除了是貴賓打折卡、本身也是一卡通悠遊卡，在全台交通運輸及超商購物等消費通路均可使用，上頭還印製著「勇鴿默默守護你」，代表著阿默集團對警察的最高敬意。

新北市警察局於今日警政工作會報前舉行捐贈感謝儀式，由侯友宜及警察局長黃宗仁代表受贈，侯友宜也回贈感謝狀，在會中致詞表示，身為警察出身的市長，深深了解警察同仁的辛苦，也感謝每個警察家庭背後警眷們的一路陪伴，感謝新北市警察之友會理事長黃志彰以及Amo阿默集團董事長周正訓熱心公益、支持警察，他代表新北警察所有同仁深深一鞠躬感謝。

黃宗仁表示，感謝新北市警察之友會及AMO阿默集團熱心公益、鼓勵士氣，而阿默集團董事長周正訓事業經營有成，身兼台北慈恩扶輪社社長、台北市糕餅同業公會理事長，在過去疫情最嚴峻時便帶著防疫物資及手工甜點，勤跑慰問第一線的警消醫護同仁，相當熱心公益，足為企業表率。

周正訓謙虛回說，自己是盡一份微薄之力，希望透過實際行動做公益回饋社會，也期待能發揮拋磚引玉的效果，讓更多善心人士響應，一同支持警察，一起成為安居樂業的治安夥伴；黃志彰則表示，非常感謝新北警對治安工作的用心，警察同仁們不僅在選舉治安維護工作不遺餘力、為期53天的新北歡樂耶誕城的勤務也正在進行，相當辛勞，只要員警有需要，警友會一定挺身而出、願當治安英雄背後最堅強的後盾。