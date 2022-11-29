隨著年紀增長，男性排尿開始不順暢，醫師表示，攝護腺肥大是每個男人都要面對的人生課題，超過50歲，有一半男人都會攝護腺肥大，導致尿不乾淨、頻尿等困擾，除了定期服藥控制外，要少吃紅肉、少喝咖啡因飲料、少喝乳製品、少喝酒。

泌尿科醫師顧芳瑜在其臉書粉專上表示，攝護腺位在膀胱出口的正下方、直腸正前方，下方接尿道。年輕男性攝護腺大約「核桃」一般大小，但會隨年紀逐漸增大。

顧芳瑜說明，攝護腺肥大常見症狀，包括尿流細小無力、小便所需時間拉長、常覺得尿液無法完全排空、2小時內就需再次解尿、解尿需要用力且解完後還會滴滴答答、有時尿急會有來不及上廁所的情況、夜尿頻尿。

他也分享預防攝護腺防大的4種飲食方式，1. 少吃紅肉：紅肉可能使攝護腺癌風險增加，應採用低脂肪飲食。2.少喝咖啡因飲料：咖啡因是天然的利尿劑，但仍屬刺激性飲品應避免攝取過多。3.減少乳製品攝取：攝入全脂牛奶可能會增加攝護腺肥大的機會。4.減少酒精攝取：攝護腺體受到酒精的刺激，更容易充血加重肥大程度。