導演何書銘（右）與女主角洪慧芳在祈福卡上寫下對本片的祝福。（采昌提供）

榮獲本屆金馬獎四項大獎提名，並代表新加坡角逐奧斯卡最佳國際影片的《花路阿朱媽》，導演何書銘與女主角洪慧芳應金馬之邀訪台宣傳，雖然行程馬不停蹄，兩人仍不忘把握時間觀光拜碼頭，為求電影在台灣上映順利，兩人拿著本片的特製導遊旗，一同造訪歷史悠久、香火鼎盛的松山慈祐宮。

期間兩人虔誠參拜各殿神明，不時讚嘆牆上雕刻的精美細緻，並開心與廟宇建築藝術合影留念，更最重要的是向媽祖祈求票房成功告捷！值得一提的是，慈祐宮建築融合了石雕、木雕、彩畫等民間藝術，讓何書銘導演捕捉美感的創作雷達響起，參拜之餘也拿起手機四處拍照紀錄，洪慧芳則在金光閃閃的祈福卡霸氣寫下：「《花路阿朱媽》揚名世界各地。」

《花路阿朱媽》劇組的台灣行，一如片中這位新加坡大媽的南韓行一樣，可說是處處充滿驚喜，洪慧芳表示，她非常喜歡來台灣旅遊，並幽默表示：「我們回新加坡的機票已經撕了。」她也分享曾多次帶母親到台灣旅遊，對台灣的感情深厚可見一斑。

這次來台灣，她不僅品嚐道地台灣料理，更遊歷傳統夜市，還跟許久不見的在台友人聚會，可說是非常充實。導演何書銘也在忙碌的金馬獎頒獎典禮之後，抽空造訪故宮博物院，對院內的古文物發思古之幽情。

至於在片中飾演暖心警衛的南韓資深演員鄭東煥，也在金馬獎期間首度訪台，受到廣大影人、觀眾的熱烈歡迎。鄭東煥回憶：「台灣很多人都說是我的粉絲，讓我覺得很意外，但我想是因為台灣人個性很體貼才這麼說。」謙虛又真誠的發言再度圈粉無數。雖然他這次因為要趕回南韓參與舞台劇演出，行程緊湊無法多留幾天，但他也再三跟粉絲保證，之後一定會專程再來台灣登山、打高爾夫。

《花路阿朱媽》是新加坡與南韓合製電影，主角「阿朱媽」的靈感，來自導演何書銘癡迷韓劇的母親，再從母子之間的情感互動展開動人故事。何書銘原本擔心這個故事「太過私人」，沒想到在金馬影展的三場搶先放映，竟引發觀眾廣大迴響，也有對韓流瞭若指掌的觀眾大讚：「愛看韓劇的女性一定會被戳到笑點！」

至於選用的超洗腦主題曲〈女性時代〉，歌詞與電影理念契合到讓觀眾驚嘆以為是為電影量身打造，其實這首歌早在2009年就已經推出，是由Seeya、Davichi、T-ara3大人氣女團成員合唱，也因為成為《花路阿朱媽》主題曲，重新掀起影迷與歌迷的討論。電影12月23日在台上映。