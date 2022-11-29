宜蘭縣政府文化局長呂信芳恭賀導演陳潔瑤。（左起監製瞿友寧、演員李瑄、導演陳潔瑤、局長呂信芳、演員林孟君、洪金輝）（吳佩蓉攝）

宜蘭縣長林姿妙（右）手比大拇指說，「電影很讚」。（中為導演陳潔瑤）（吳佩蓉攝）

全片在宜蘭縣南山部落取景拍攝的《哈勇家》，在第59屆金馬獎中勇奪《最佳導演獎》及《最佳女配角獎》，今（29日）導演陳潔瑤、監製瞿友寧及演員們，帶著金馬獎座回到宜蘭，感謝宜蘭縣政府大力支持；縣長林姿妙說，電影很讚，鼓勵大家進戲院觀看，讓宜蘭的故事、泰雅的精神發揚光大。

陳潔瑤為台灣第一位獲獎女導演，亦為宜蘭縣、原住民奪下第一座金馬獎，刷新不少歷史新紀錄。《哈勇家》是一部以家庭為核心，真實呈現原民部落文化和家庭價值，而「GAGA」則是泰雅族的一種生活觀和價值觀，期盼透過電影讓更多人能認識原住民的傳統和特色。

陳潔瑤說，雖然她在宜蘭出生，但沒有在宜蘭長大，故用拍電影方式尋根，因南澳鄉是她的部落，遂從南澳鄉開始，大同鄉又是宜蘭縣的第二個原鄉，就不斷用電影去追尋著；陳相信，現在宜蘭原住民的孩子可以用自己的方式，在各行各業都能有不錯的發揮；像他們堅持在自己土地上生根，拍出宜蘭人的故事。

陳潔瑤表示，很開心帶著金馬獎回到宜蘭、她生長的地方，拍攝場景百分百都在宜蘭，素人演員也均住在四季、南山部落，鼓勵年輕朋友進戲院觀看電影，讓《哈勇家》叫好又叫座。陳指劇中許多場景，讓人直呼「怎麼那麼美」，尤其看到那雪景都為之動容，她強調「這就是在台灣」。希望持續用電影方式，接近我們的土地。

林姿妙表示，宜蘭的土地非常的棒，《哈勇家》電影很讚，期望大家都能進電影院觀看，藉以鼓勵宜蘭在地囝仔，並大讚陳潔瑤當了導演很棒，要多多為宜蘭的故事發揚光大，林強調原住民文化是宜蘭非常珍貴的資產，大家都引以為榮，未來縣府也會全力支持，希望能拍出更多動人的故事。