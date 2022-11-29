工研院綜整國內外政經情勢，今（29）日舉辦「2023年臺灣製造業暨半導體產業景氣展望記者會」，發布2023年臺灣製造業及半導體景氣展望預測結果。工研院向下修正2022年製造業產值為25.49兆元新臺幣，年增率4.76％。展望2023年，國際需求不振，連帶影響國內成長動能，臺製造業需謹慎前行。預估製造業四大業別維持小幅成長，整體製造業產值達26.32兆元新臺幣，年增率預估為3.24%。

工研院IEKCQM預測團隊指出，全球通膨壓力仍高、美中科技競合升溫、俄烏戰爭未歇、COVID-19疫情延續、主要經濟體數度升息，受多重不確定因素衝擊市場供需，全球經濟活動普遍性放緩，2023年全球經濟景氣前景未明。國際需求不振，全球製造業活動趨緩，影響我廠商接單動能，出口及訂單持續下滑，廠商投資意願轉趨保守，影響如部分半導體先進製程投資等。然而，近期國內防疫管制措施逐漸鬆綁，各項經濟活動趨於正常化，輔以邊境穩健開放，旅客入境帶動觀光產業復甦，民間消費支出擴張可望支撐我經濟延續正向成長，預料我製造業將可維持小幅成長。惟國際不確定因素持續，建議業者須謹慎因應。