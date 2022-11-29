燁輝(2023)召開法說會，前三季營收小增，獲利仍具有競爭力。燁輝持續在利基產品上透過全球布局的優勢，提升銷售。燁輝更強調，現今處於經濟周期上，若一波復甦，會是在領先的地位。

燁輝今年前三季合併營收664.93億元，年增0.5%，在這樣艱困情勢下仍呈現成長表現，銷售毛利率11%，寫下近5年次高，稅後淨利9.96億元，仍具有競爭力，每股盈餘0.59元。燁輝表示，2022年要強化設備可靠度，持續推動智慧製造，在產品應用可望更深入，並持續在利基產品上透過全球布局的優勢，來提升業務的競爭力，擴大利基產品的銷售。

燁輝前三季營收公司別來看，燁輝占43.86%、燁輝(中國)占36.49%、燁興占8.31%、鑫陽占7.56%、天津聯發0.55%、億威0.80%、朕豪1.24%。產品別，鍍烤事業比重超過78%，鍍鋅鋼捲占48.38%、烤漆鋼捲占24.18%，洗酸鋼捲0.01%、軋延鋼捲6.04%、線材7.74%、鋼管7.21%、工程收入0.56%、電子產品1.14%、其他4.74%。

以銷售區域區別，台灣區占24.83%、亞洲區占40.35%、美洲區占17.47%、歐洲區11.41%、澳洲區5.87%、其他地區0.07%。

燁輝今年前三季鍍面鋼捲產品用途之應用比例，建築用途占39.77%、下游加工占39.82%、3C/家電占5.90%、製管用料占7.64%、太陽能光電用途占3.68%、農業用途2.24%、汽車用途0.95%。燁輝今年前三季烤漆鋼捲產品用途之應用比例，建築用途占89.33%最大、裝潢用途占5.59%、3C/家電占1.63%、太陽能光電用途2.78%、農業用途0.62%、汽車用途0.05%。

燁輝鍍烤產品全球銷售量，前三季合併總銷售量147萬噸，燁輝(台灣)銷售量73萬噸，燁輝(中國)銷量量74萬噸。今年前三季燁輝(中國)軋硬/冷軋產品銷售量18.7萬噸。

原料價格趨勢來論，熱軋原料價格第三季以來有走跌趨勢。產品銷售價格走勢，烤漆鋼捲、鍍面鋼捲產品，不管是內銷、外銷，還是燁輝(中國)這半年來均呈現下跌。

總經方面，IMF提到，最糟糕的情況還沒到來，全球超過三分之一的經濟體將出現萎縮，全球經濟活動放緩比預期嚴重，通膨處於幾十年來的最高水準，各國面臨生活成本危機，全球經濟增長率自2021年持續下降。雖然大陸、新興亞洲經濟體GDP明年可望成長，但美國、歐洲、印度、東協五國等均可望下滑。

宏觀來看，市場指標動態，製造業PMI及房市開工率衰退，鋼材需求疲弱。不過汽車銷售量熱絡，因新能源帶動下，相關鋼市展望可期。微觀部分，市場指標動態，鋼鐵價格下行築底，反轉跡象未明，不過明年可望隨著大陸政策放寬而有所帶動。

以主要市場展望，受到升息、通膨不利經濟成長，鋼材需求持續低迷，反轉契機充滿變數。歐洲地區，受到戰爭影響，能源價格攀升，影響到消費力，歐洲鋼廠在能源危機衝擊下不斷傳出減產消息，在供給限縮下對未來價格有望正向持穩。(2-1)