台灣方面，燁輝(2023)配合台灣淨零碳排政策，搶攻光電用鋼長期需求，市場低迷中見到一道曙光。燁輝台灣光電系統支架鍍面、烤漆鋼板，而2012年起陸續建置之光電案場，第二個10年(2023年起)逐步進入修繕維護期，可望掀起另一波用鋼需求量。

台灣地區，光電需求大於供給，2022年下半年受惠鋼價下跌，案場決標陸續開工建置，帶動鋼需，2023年光電用鋼需求數量可望持續增加。台灣指標光電案場，累積使用燁輝鋼材超過3萬噸，燁輝強化光電系統支架用鋼推廣，帶動銷售數量持續成長。不過國際鋼鐵市場不佳，出口受阻，低價進口資源大增，反彈充滿變數。而台灣中經院10月20日公布經濟成長率，2021年為6.57%，2022年呈現衰退下修至3.28%，2023年持續下降至2.81%。

大陸地區，2022年8月粗鋼產量6.93億噸，年減5.7%。2022年9月產能為8695萬噸，年提高17.6%。大陸第三季GDP同比成長3.9%，高於市場預期3.4%。然受全球經濟衰退影響，大陸10月出口額同比下降0.3%。大陸10月綜合PMI指數49%，月降1.9%，呈緊縮態勢。

美洲地區，美國第三季GDP成長2.6%，較第二季負0.6%大幅增長，10月失業率3.7%仍屬相對低點，就業市場維持強勁，整體消費仍有支撐。美國9月CPI年增率8.2%，雖從6月高點滑落但通膨壓力未見降溫，聯準會仍將維持升息但腳步可能將有所放緩。而持續升息所引起的資金借貸壓力促使美國房市需求面臨降溫，同步反映在新屋和成屋銷售數據的下滑和鋼材消費需求的縮減。

燁輝持續發揮全球布局及通路優勢，穩固客戶數量及回購率，目前燁輝台灣內銷比例37%、外銷63%，內銷比重略有持升，以具優勢的全球競爭力，積極拓展國際市場，產品銷量已達137個國家，占全球193個國家之71%，並隨時依市場趨勢，靈活布局分配內外銷市場銷售比例。

燁輝企業願景，成為全球永遠最好之鋼鐵製造服務企業，致力於拓展內外銷用戶數量及維持超過60%回購率，並持續達成客戶高滿意度。

對於未來展望，雖然競爭依然嚴酷，但燁輝也持續調整產品結構，擴大利基產品銷售。燁輝六大利基產品，高品級、高產業效益、高附加價值產品，其毛利率均可大於15%。燁輝利基產品銷售數量於2021年達到同比最高峰，已累計213萬公噸銷售，2023年持續擴大利基產品銷售。雖然今年預估量恐將萎縮，但同時仍帶來一定效益。

世界鋼鐵需求放緩，危機尚未見到轉機，2023年全球有賴經濟解方發酵，燁輝持續發揮全球布局及通路優勢，搶先掌握復甦先機。2023年全球經濟解方為戰後重建推升需求，以及疫控放鬆刺激內需、供應鏈重組，升息降通膨。而機會為能源成本紓解和碳中和商機，刺激房產海外BOT、美國製造推動鋼需。

燁輝未來努力方向未變，強化光電抗菌及發展利基產品，並調整市場組合並掌握復甦契機。上游鋼廠具原料優勢，燁輝下游也發揮全球通路及產品差異化優勢。燁輝強調，處於經濟周期性，若一波復甦，做好準備，會是在領先的地位。(2-2)