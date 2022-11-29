路透社引述消息人士報導，微軟可能在未來幾周內向歐盟反壟斷監管機關提出補救措施，以避免其690億美元收購遊戲發行商動視暴雪（Activision Blizzard）的交易遭到正式駁回。

受此消息激勵，動視暴雪周一股價逆勢上漲1.70%，收在74.72美元。

為了強化在面對遊戲業巨頭騰訊與索尼的競爭力，美國軟體巨頭、Xbox遊戲機製造商微軟在今年1月宣布以690億美元收購《決勝時刻》（Call of Duty）、《糖果傳奇》（Candy Crush）等知名遊戲發行商動視暴雪，創下遊戲產業歷來規模最大的交易。

但此後這項交易便在歐盟、英國和美國都面臨來自監管機關的阻力。《Politico》日前報導，消息人士透露美國聯邦貿易委員會（FTC）可能對微軟的這項交勿提起反托拉斯訴訟。

正在調查該交易的歐盟執委會必須在明年1月截止日期前擬定正式的競爭疑慮清單，亦即所謂的「反對聲明」（statement of objection）。企業在該聲明發布之前提供折衷方案，可以縮短監管流程。

McDermott Will & Emery律師事務所合夥人Stephane Dionnet表示，這樣的舉措有助於盡快獲得歐盟執委會批准該交易，隨後也能在面對其他反壟斷機構時獲各方引用。

Playstation遊戲機製造商索尼此前批評這項交易將使微軟得以控制《決勝時刻》等遊戲，並要求反壟斷監管機關予以否決。一位消息人士表示，微軟將提出的補救措施主要包括與索尼簽訂一紙為期10年的授權協議。