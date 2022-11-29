台積電（2330）今（29）日反應前一天台積電美股ADR大跌2.68％的衝擊，一早最低殺到473元跌7.5元，隨後在特定買盤點火下，股價一路拉升翻揚，至近午盤時最高來到484.5元漲4元，從低點到高點拉升11.5元，扮演台股今天由黑翻紅的最大功臣。

此外，聯發科、中華電、國泰金、中鋼、富邦金、中信金、兆豐金、開發金、南亞等大型電金傳權值及集團龍頭股齊步大漲，拉抬台股加權指數大約百點，指數最高攻上14,656點。

明晟（MSCI）季度調整即將於明日盤後生效，在三大指數中，台股呈現二升一降，其中，台股於全球標準型指數及亞洲（日本除外）指數權重分別上升0.01百分點及0.02百分點，新興市場指數下降0.02百分點，調整後權重分別為1.46％、15.51％及13.35％。

MSCI季度調整明天盤後生效，通常因國際被動式基金持股調整，將造成指數在尾盤會爆量，到底是向上擺尾拉抬，或壓低甩尾，備受市場關注，也攸關明天收11月月線表現，但不管如何11月台股收長紅長棒絕對沒有問題。