餅乾（右）劇中飾演反派。（中視提供）

藝人「餅乾」馮秉軒在中視、中天《台灣X檔案》最新單元「樓上的鄰居」飾演趙小紅（楊雅筑飾）的弟弟趙文翔，個性衝動、天不怕地不怕，唯獨面對楊雅筑飾演的姊姊時，就會變回溫馴陽光男。有一場戲，楊雅筑帶餅乾去看牙醫，語氣溫柔讓餅乾覺得好溫暖，「有種被罩的感覺。」而楊雅筑看到餅乾必須嘴巴含著棉花講台詞，覺得他很敬業，「是他的第一場戲，不能帥帥的拍。」

戲外餅乾也有姊姊，所以和楊雅筑飾演姊弟，讓他覺得很自然，楊雅筑也說，「我年紀比餅乾大一些，所以演他姊姊很上手。」此外，對於新加入的演員，她覺得多照顧也是應該。

餅乾17歲參加《超級模王大道》，以模仿球星林書豪展露頭角，這次演出《台灣X檔案》，需要記大量台詞，他透露自己會抓緊時間和其他角色對詞，增加熟悉感，另外他也有演舞台劇經驗，有助自己的臨場反應。拍戲過程，他印象中有一天連續拍了16場戲，場場都是大情緒的情節，非常考驗體力與專注力，隔天又連拍8場，他笑說：「回到家整個都虛掉了。」

在《台灣X檔案》飾演反派，頭一天就拍武打戲，他開演前躍躍欲試，信心滿滿說，以為平常打羽毛球，有運動的基礎，拍起來應該沒問題。不料為了拍攝不同鏡頭，同一場打戲共拍了10多次，隔天直接「鐵手」，臂膀完全抬不起來，讓他始料未及。另外，開拍之初，他拍得太入戲，不自覺脫口罵出髒話，導演立刻喊：「卡，那些字電視劇不能說！要避一下啦！」《台灣X檔案》每周一至周五在中視、中天娛樂台晚間8點播出。