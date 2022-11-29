很多人明明非常渴望一段愛情，但卻遲遲不敢踏出第一步，深怕自己只是一廂情願，《摘星工廠》運勢專欄指出，處女女、巨蟹女、水瓶女的女生雖然對愛情有著美好的憧憬，但害怕對方有很多未知的變數，自己無法掌握，一想到這些就會讓她們卻步。

▍處女女

處女女是完美主義者，注重細節，對對象也很挑，雖然對愛情有嚮往和期待，但當磨合爭執的經驗一多，能符合他們條件的人會越來越少，對愛情既期待又怕受傷害。

▍巨蟹女

敏感多慮的巨蟹女，喜歡胡思亂想，對於愛情，當然也會擔心很多，他們很在乎安全感，害怕喜歡的人會態度轉變，害怕自己只是一廂情願，一想到這些，對愛情的憧憬就會伴隨無比的恐懼感。

▍水瓶女

喜歡嘗鮮的水瓶女，對自由有著超乎常人的渴望，若人生沒了自由，她們會陷入沮喪中，談戀愛本來就是兩個人的事，多少要犧牲一些自己的時間和愛好，而她們擔心戀愛後會失去自我，處處要妥協、處處要犧牲，所以儘管對愛情有所嚮往，但也害怕真走進去時，很多事情不如預期。