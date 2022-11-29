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不用出門，隨時線上繳費，包括信用卡費、貸款、電信費、水費、路邊停車費、汽機車燃料費、eTag、健保費及愛心捐，不論使用帳戶或信用卡，24小時都可繳費，不僅可設定繳款提醒，還能隨時查詢歷史紀錄，滿足日常繳費需求。

採買結束，推著車子走到結帳櫃台，我的天啊，大排長龍的隊伍看不到盡頭，還好現在有了自助結帳機台，只要將購買商品放置在機台下方，接著掃描條碼，並將掃描過的產品一一放到右邊秤台上，確認購買清單之後，再選擇支付工具，就能完成結帳了，免排隊免等候，輕輕鬆鬆就完成家樂福購物的任務，也可以使用家樂福app錢包支付，方便又迅速。