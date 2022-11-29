九合一選舉民進黨大敗，也引來黨內檢討側翼網軍的聲浪，民進黨立委林淑芬今(29)日也開炮，直指民主體制該被監督的政府，如今卻透過網軍出征民代企圖造成寒蟬效應，「民主的核心，制衡的功能蕩然無存」，痛批網軍在侵蝕台灣的民主制度，最後更沉痛的表示「這次選舉相信是對執政團隊當頭棒喝」。

林淑芬表示，民代監督政府與政策，但是也要接受社會公評，4年1次接受選民檢驗，網紅與政治意見領袖在網路上發表意見，但是也得面對網民的檢視，「唯獨網軍最爽，可以躲在假名後面，以罵人為業，還可以有錢拿」，雖然一樣也會被網民檢驗，但網軍們不會有壓力，因為沒人知道他們的真實身分。

林淑芬痛批，「網軍最大的邪惡在於，他們毀壞台灣民主的根基」，網軍看起來好像只是網路的帶風向者，創造輿論引導網民出來出征，出征民意代表、出征不同意見者；她說，但是不要忘了，網軍接受背後委託者的指揮監督，網軍跟背後的委託者之間有經濟從屬關係。

「背後委託者是誰？」，林淑芬直指有政府、有政黨、有派系、有財團業者，變成民代監督政府，政府透過網軍箝制民代發表不同意見，「為什麼網軍邪惡，因為他們破壞民主制度」。

她說，民代監督政府，但是網軍受政府和政黨的指揮監督出來出征民代，政府透過網軍把自己裝成是人民，明明是政府和政黨的立場和意見，卻假裝成是人民的意見，但是跟風的人民，無從得知和分辨網軍和政府和政黨背後的經濟從屬，和指揮監督關係。

林淑芬指出，民主體制該被監督的政府，卻透過網軍出征民代，造成寒蟬效應，「民主的核心，制衡的功能蕩然無存」，網軍透過一次一次不停的出征，造成輿論一言堂、不容許政策上的不同意見，破壞民主的多元精神。

林淑芬強調，這幾年網軍的確是成功的讓很多人選擇沉默，政府和網軍某種程度地控制了網路上的言論，但是人民沉默不代表沒意見，「這次選舉相信是對執政團隊當頭棒喝」。