近期有媒體報導，總統蔡英文日前邀請民進黨台北市長候選人陳時中及其競選幹部、發言人們到官邸吃便當，卻意外成為「公幹何志偉大會」。民進黨立委、陳時中競選總幹事吳思瑤受訪強調，昨日餐敘重點在於未來如何精進選舉戰略與戰術，他們絕不會在此時此刻公幹人，更不應該小看總統蔡英文高度跟陳時中氣度。

根據《上報》報導，蔡英文日前與陳時中競選團隊幹部在官邸餐敘，由於黨內立委不滿何志偉棄置砂畫、選後指稱陳時中競總讓黑道進入決策圈等行為，讓餐敘意外變成「公幹何志偉大會」。與會立委還提到，蔡英文看過何志偉將砂畫放置回收區的畫面，當時感到很生氣，陳時中競總內非英系成員則揚言開除何志偉黨籍。

針對報導內容，吳思瑤指出，蔡英文日前確實邀請陳時中競選團隊主要幹部到官邸餐敘，談論主題當然是選後檢討。民進黨敗選是非常多結構性因素所致，選後更有長期累積的問題要面對，絕不是一場便當會就能解決，更不是找出戰犯，或急切地共推新共主，所有問題便能迎刃而解。

吳思瑤說，她昨日看過媒體相關報導，知道大家更關切該場餐敘是否成為公幹某人的大會，「我跟大家報告，這個某人沒有這麼重要，不要小看總統的高度，不要小看陳時中的氣度」。

吳思瑤強調，他們不會在討論選情、未來檢討方向的時刻公幹人，會中更多的討論聚焦在選舉過程一些操作次否得當、未來民進黨在北市組織如何改善等問題。

不過，吳思瑤說，餐敘內有提到個人層面的議題，畢竟他們不樂見黨內同仁在選後第一時間，以急切地抓戰犯方式面對此次敗選。而她個人認為，這種做法相對素食、廉價，絕不是抓出戰犯鞭屍，問題就能解決。

針對報導提及餐敘討論蔡英文看見何志偉丟棄砂畫而憤怒一事，吳思瑤澄清，昨日餐敘完全沒有提到這件事，該則報導僅是將過去發生的事情與餐敘一起呈現。