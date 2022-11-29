經濟部29日公布最新統計，零售業者自疫情爆發以來紛紛積極自建或加入網路購物服務平台，截至今年第3季布局線上銷售管道之家數占比達49.5％，較2019年第4季上升10.9個百分點。

網路銷售額持續攀升，占整體零售業營業額比重由2020年第1季9.2％升至2022年第2季12.4％，第3季因消費者重返實體店購物，拉高實體門市營收規模，雖網路銷售持續成長，但占營收比重降為10.8％。

觀察2021年零售業消費者付款方式，與疫情前（2019年）相比，以支票、轉帳及匯款增加5.1個百分點最多，主因部分零售業者因應疫情轉往線上平台開設店鋪，或與外送平台合作，收款方式採以支票、轉帳或匯款方式入帳。其次為行動支付增加4.8個百分點，主因大型零售業者陸續推出專屬的行動支付工具，加上民眾因疫情提高行動支付使用率。

另外，疫情催生餐飲業提供外送服務，今年5月餐飲業提供「宅配或外送（含加入外送平台）」之家數占比64.6％，較疫情前（2019年4月）增加21.3個百分點。另業者加速數位轉型，強化數位服務，餐飲業者有提供「線上點餐系統」服務之比率較疫情前增加18.6個百分點，而導入「線上訂位服務」、「行動支付服務」占比亦較疫情前提升。